“Siamo solo noi?” Al Teatro Elettra (Colosseo)

Sabato 14 e domenica 15 dicembre alle ore 18.00 in via Capo D’Africa 32 sarà rappresentata “Siamo solo noi?”, testo e la regia di Giulia Covino coadiuvata in regia da Orietta Petrignani. Oltre a loro sul palco Lisa Tarquini e Claudio Piacentini (unico uomo dello spettacolo).

L’ Associazione Stefano Cucchi Onlus ha voluto esprimere la sua vicinanza ai temi trattati ponendo il suo logo sulla locandina.

Una nota importante da tenere presente è che si consiglia la visione ad un pubblico adulto

Per tutte le info sui biglietti e sulla loro prenotazione basta contattare il numero in locandina.

Le vite di donne si intrecciano durate una riunione condominiale. Entrambe metteranno a nudo fragilità e le loro convinzioni.

Insieme raggiungeranno il delirio assoluto, al punto da non distinguere più ciò che è reale da ciò che è immaginario. Cominceranno a denunciare pregiudizi ed etichette di cui sono state prigioniere, e forse lo sono ancora.

Tra colpi di scena e momenti drammatici, affrontati con leggerezza, cercheranno di farci riflettere senza la pretesa di imporci nulla.

Perché in fondo siamo così sicuri siamo solo loro’. Siamo sicuri che l’unica realtà è quella che abbiamo davanti ai nostri occhi? Un finale inaspettato sconvolgerà il pubblico…

“Siamo solo noi?” è uno spettacolo sperimentale sui diritti civili e sul rispetto dell’essere umano a prescindere da tutto.

