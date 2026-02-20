Sicurezza a Latina: dalla Regione 500mila euro per nuove telecamere

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale ed Enti locali Luisa Regimenti, ha approvato una delibera che stanzia 500mila euro in favore del Comune di Latina per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

Il contributo straordinario, previsto dalla legge di stabilità regionale 2026, sarà destinato a:

acquisto e installazione di nuove telecamere di sicurezza ;

potenziamento di reti e infrastrutture tecnologiche;

rafforzamento delle centrali operative di monitoraggio;

manutenzione straordinaria e aggiornamento dei sistemi esistenti.

L’erogazione delle risorse sarà subordinata alla presentazione, da parte del Comune, di un cronoprogramma dettagliato degli interventi e alla successiva rendicontazione delle spese sostenute.

La risposta agli episodi criminali del 2024

Lo stanziamento arriva dopo i gravi episodi di criminalità organizzata registrati sul territorio pontino tra settembre e novembre 2024, quando si verificarono quattro esplosioni di ordigni.

L’obiettivo dell’intervento è rafforzare il controllo del territorio e le misure di sicurezza integrata, sostenendo il lavoro delle forze dell’ordine e della polizia locale nel contrasto a criminalità, vandalismo e degrado urbano.

Le dichiarazioni

«La sicurezza di Latina, così come quella di tutti i nostri territori, è una priorità assoluta», ha dichiarato il presidente Rocca, sottolineando come l’intervento miri a garantire ai cittadini la libertà di vivere i propri quartieri senza paura.

L’assessore Regimenti ha evidenziato che la Regione è «in prima linea nel contrasto alla criminalità» e che il contributo si inserisce in una strategia più ampia, collegata anche al progetto Lazio Sentinel 2030, sviluppato in sinergia con le Prefetture.

Il piano prevede investimenti in tecnologie di ultima generazione e nuove control room a supporto delle attività di monitoraggio, non solo a Latina ma anche negli altri capoluoghi del Lazio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e prevenire nuove escalation criminali.

