Sicurezza e rigenerazione urbana, siglata intesa per Tor Bella Monaca

I ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto pilota nel quartiere di Tor Bella Monaca. Obiettivo: garantire più elevati standard di sicurezza e rilanciare il territorio anche grazie a progetti di rigenerazione urbana in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il progetto punta al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di illuminazione pubblica stradale dell’intero complesso residenziale di via Santa Rita da Cascia costituito dai civici 20, 30, 40 e 50, mediante l’installazione di un impianto di videosorveglianza, l’introduzione di un servizio di guardiania e sicurezza e di un servizio di portierato, la ristrutturazione degli alloggi da assegnare ai portieri e alle Forze dell’ordine, la realizzazione di un playground sportivo polifunzionale e il recupero dei seminterrati.

Nello specifico, il Ministero dell’Interno finanzierà l’acquisto dell’impianto di videosorveglianza per un importo massimo pari a 80 mila euro. Il Ministero dello Sport, attraverso la partecipata Sport e Salute, sulla base di un progetto esecutivo, condiviso con Ater, realizzerà il campo giochi nel limite di un finanziamento di 130 mila euro.

La Regione Lazio finanzierà il servizio di guardiania e sicurezza per uno stanziamento annuo pari a 20 mila euro e il servizio di portierato per un importo massimo di 80 mila euro annui: il servizio sarà gestito da Ater Roma tramite procedura pubblica. Roma Capitale si occuperà degli interventi di illuminazione pubblica in via Santa Rita da Cascia, finalizzati alla sicurezza delle strade e degli abitanti, a valere sulle risorse destinate al potenziamento della pubblica illuminazione in bilancio comunale.

L’intesa ha durata triennale e viene costituito presso il Viminale un gruppo di lavoro che entro due mesi troverà le migliori modalità per attuarlo.

“Il protocollo è un’iniziativa significativa, parte di un impegno che dura da tempo, in un quartiere difficile con tante potenzialità e risorse; – ha sottolineato il sindaco Gualtieri – Bisogna uscire da una situazione di degrado e di criminalità con più illuminazione, più presidi delle forze di sicurezza ma anche interventi di rigenerazione urbana come quello importantissimo finanziato dal Pnrr per 126 milioni, e poi con luoghi di incontro per i giovani.

Roma Capitale contribuisce a questo protocollo con la riqualificazione degli immobili di Santa Rita da Cascia e con il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Verranno messi in campo interventi senza precedenti per questo quadrante, che si trasforma nel più grande cantiere romano di rigenerazione urbana“.

“Tor Bella Monaca è stata trascurata e abbandonata per troppi anni ed è il momento di ridare dignità ai cittadini che vivono in quei luoghi” ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. “Il Protocollo non è la soluzione a tutti i problemi – ha aggiunto – però è importante la direzione che stiamo perseguendo“.

Come ha ricordato il ministro dell’Interno Piantedosi, la firma del protocollo ha fatto seguito a uno dei tanti interventi ad alto impatto portati avanti dalla Polizia sul territorio.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati