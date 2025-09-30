Simona Cives al timone delle biblioteche di Roma: tra rinnovamento e cantieri PNRR

Simona Cives è la nuova direttrice del Sistema biblioteche centri culturali di Roma, succedendo a Cinzia Esposito, che ha guidato l’ente ad interim fino al 23 settembre.

La nomina, firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, le assegna un incarico triennale alla guida delle biblioteche capitoline, un ruolo di grande responsabilità e visione strategica.

Cives porta con sé un bagaglio di esperienza significativo: dalla gestione della Casa delle traduzioni e delle biblioteche Valle Aurelia e Casa delle Letterature, alla cura del Festival internazionale di Roma “Letterature”, fino alla supervisione dei rapporti con gli enti culturali della città e della Commissione consultiva di Toponomastica.

Il lavoro che l’attende è ampio e concreto. Tra le priorità, l’efficientamento energetico di 21 biblioteche di Roma grazie ai fondi PNRR, progetto finalmente entrato nel vivo dopo anni di rinvii.

I cantieri partiranno nelle strutture distribuite in diversi municipi, da Tullio De Mauro e Villa Leopardi (II municipio) fino a Galline Bianche (XV).

Ma non è tutto: collegata a questa iniziativa c’è anche l’idea dei pit stop per i rider all’interno delle biblioteche, progetto di cui si parla da tempo ma che finora ha incontrato ostacoli burocratici. Cives eredita dunque una sfida complessa: combinare rinnovamento infrastrutturale, innovazione culturale e accessibilità dei servizi per rendere le biblioteche luoghi sempre più vivi e integrati nella vita quotidiana dei cittadini.

