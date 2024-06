Simone Battelli tra i premiati alla finale nazionale dei Giochi Matematici di Milano

Simone Battelli, alunno della scuola media Angelica Balabanoff di Colli Aniene, è tra gli 80 premiati alla finale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2024, disputata il 25 maggio presso l’Università Bocconi di Milano. Nella sua categoria erano partiti in 20.000 da tutta Italia, per arrivare alla finale di Milano in oltre 1400. La gara prevedeva la risoluzione di 10 quesiti entro i 90 minuti a disposizione.

La premiazione si è svolta subito dopo la gara, nell’Aula Magna dell’Università. Simone porta a casa, come premio, un gioco da tavola “matematico” e il ricordo di una bellissima esperienza che lo ha fatto divertire e appassionare.

Ad iniziare il percorso di questa 31 edizione italiana (la 38esima nel mondo) si sono presentati nelle diverse categorie in 45.000, hanno giocato i quarti e poi le semifinali ed hanno raggiunto il traguardo della finale nazionale in 3.000. Dal 2008 i “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono stati accreditati dal MIUR come iniziativa partecipante al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze.

