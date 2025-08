Simon’s Green torna alla città: finisce l’era dei debiti, riparte lo sport a Casal Boccone

L’impianto comunale Simon’s Green di via Casal Boccone, nel III Municipio, è tornato in possesso di Roma Capitale. Si tratta di uno dei centri sportivi pubblici con la morosità più elevata verso l’amministrazione capitolina: 4,7 milioni per il mutuo mai pagato cui si aggiungono 1,9 milioni per il canone, per un totale di oltre 6,6 milioni di euro.

A darne notizia è Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, a margine dell’operazione di ripresa dell’impianto.

“Il mutuo da 4,7 milioni è stato pagato da tutti noi cittadini: – spiega – da garante della fideiussione, il Comune è infatti stato escusso e ha saldato il debito del concessionario privato con i soldi delle romane e dei romani. E inoltre, per 14 anni gli ex concessionari non hanno versato il canone annuale di 151 mila euro previsto dalla concessione, accumulando un ulteriore debito per 1,9 milioni. Oggi voltiamo pagina. E garantiremo la continuità sportiva grazie ad Asilo Savoia, azienda pubblica impegnata nel sociale e nella lotta all’illegalità.

E’ stato già approvato in conferenza dei servizi preliminare, grazie al prezioso lavoro degli uffici del Dipartimento Sport, un nuovo Progetto di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) per riqualificare questo centro sportivo. Si tratta di un investimento di circa 2.8 milioni di euro a carico di un privato. Il Simon’s Green rinascerà e tornerà a essere un punto di aggregazione per il quartiere e un luogo dove fare sport in sicurezza e a tariffe calmierate“.

“Dopo il Galoppatoio di Villa Borghese, l’ex Orange, Villa Glori, il Circolo Belle Arti a Roma Nord, l’impianto di via Aspertini a Torre Angela e l”Antonio Sbardella’ all’Aurelio, abbiamo scritto una nuova pagina di legalità – conclude l’Assessore – Avevamo promesso che ci saremmo ripresi tutti gli impianti sportivi morosi, che hanno causato un debito di oltre 25 milioni nelle casse pubbliche, e lo stiamo facendo. Abbiamo già calendarizzato altre operazioni – conclude l’Assessore – per porre fine a un fenomeno che per decenni ha danneggiato tutti noi contribuenti”.

