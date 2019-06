Solidarietà: Risate in Ballo Show, tre sere per la ricerca

Sbarcano per tre sere al Parco Tor Sapienza, comici e artisti del panorama nazionale, con un proprio spettacolo. Insieme per la ricerca scientifica, e la lotta ai sarcomi, linfomi e osteosarcomi studiati e curati all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma grazie al “Progetto Aurora”, dell’omonima onlus Aurora Tomaselli stessa patrocinante della manifestazione, insieme all’Assessorato alla Cultura del Quinto Municipio e all’Agenzia di Quartiere Tor Sapienza

Dal 5 al 7 luglio Tor Sapienza ospiterà lo Show “Risate in Ballo”, comici del calibro di Gianfranco Phino, Gianluca Giugliarelli e Marco Passiglia, e dall’esperienza televisiva di X Factor il concerto degli Akira Manera. Ma non finisce qui, ogni sera un tema musicale per ballare, e a fine serata discomusic anni ‘70, ’80 e ’90 con i Dj Fabri&Sciascia.

Un programma ricco di momenti esilaranti Venerdì 5 luglio con Marco Passiglia nel suo spettacolo “Basta poco”. Cento minuti di risate, tra monologhi comici, canzoni comiche, specchi magici e momenti emozionanti per dimostrare che in fondo, per essere felice, basta davvero poco. Uno spettacolo adatto a tutti, dove si ride molto, perché si scardinano tutti quei meccanismi che ci impediscono di godere delle nostre piccole vittorie, che poi sono i nostri piccoli meravigliosi miracoli.

Sabato 6 luglio è la volta di Gianluca Giugliarelli in “Scusate le spalle” che attraverso monologhi e personaggi che incarnano la “follia” della nostra società, racconta l’attualità con grande ironia. Si alterneranno vari personaggi comici come il divorziato di ZELIG OFF distrutto dalle spese che deve sostenere per la sua ex moglie. E’ stato ospite di MADE IN SUD, SCQR, CENTRAL STATION.

Invece Domenica 7 luglio serata di chiusura con Gianfranco Phino, ma lo vedremo impegnato tutte le sere nella veste di presentatore, in “The J. Phino Show”. Imitazioni, improvvisazioni, poesie e canzoni, riesce a tenere il palco da professionista consumato. Ospite di ZELIG LAB, FANTASTICO, AVANTI UN ALTRO, SOLITI IGNOTI, e finalista di ITALIA’S GOT TALENT oltre a tanto cinema e televisione. Eccezionale maestro d’armi. Insomma un Artista a tutto tondo. Da non perdere e da consigliare ad amici e conoscenti.

Infine nella stessa serata gli Akira Manera in Concerto, noti al pubblico per la trasmissione televisiva X Factor sono un duo acustico a due voci armonizzate in stile Simon&Garfunkel, ma con sostanziali differenze in genere e sonorità. Infatti la ricerca sonora del duo si concentra e strizza l’occhio a sonorità “World” impiegando strumenti come l’Udu Drum, il Djembé, l’Ukulele e tanti altri…miscelando sonorità etniche ad arrangiamenti di chitarra acustica, classica ed elettrica. Nella realizzazione di un repertorio Pop/Soul Internazionale, con influenze provenienti da tantissimi artisti come : Stevie Wonder, Beatles, Sting, Prince, Massive Attack, Michael Jackson, Harry Belafonte, Tommy Emmanuel, Charlie Chaplin, George Michael, Eddie Vedder, James Taylor, Ray Charles………

Risate in Ballo Show è un evento organizzato da TS IDEE OdV. Tre sere in cui, dalle 21,00 si potrà anche ascoltare buona musica e ballare fino a mezzanotte, in Via Tor Sapienza 108 l’estate si vive anche in periferia.