Soppresso il transito nel quartiere Ferratella della linea bus 779. Disagi per i cittadini

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 15 luglio con l’attivazione del Corridoio della mobilità viene soppresso il transito nel quartiere Ferratella della linea bus 779 che attualmente è l’unico mezzo pubblico che collega il quartiere agli Uffici Comunali e al mercato Laurentino in direzione Gadda e agli Uffici sanitari (Asl e guardia medica), di polizia e postali (viale Beethoven) competenti per zona in direzione Agricoltura.

Nel piano Corridoio della mobilità la linea 779 nel quartiere Ferratella sarà sostituita dalla linea 772 che però farà servizio da Metro Fermi a Metro Fermi passando da Metro Laurentina. In pratica i residenti del quartiere Ferratella vengono messi ai ” domiciliari ‘ potendo raggiungere con un unico bus solo metro Fermi da una direzione e metro Laurentina dall’altra. Per raggiungere gli uffici territorialmente competenti dislocati nelle contigue aree Eur e Laurentina bisognerà prendere due o anche tre autobus con spreco di tempo e denaro a causa delle attese delle coincidenze e disagio per anziani e disabili. Alcuni esempi: