Sotto il sole di Roma: afa e temperature record, tregua solo da martedì

È stato un assaggio d’estate vera e propria quello che ha travolto la Capitale nel fine settimana appena trascorso. Un caldo implacabile ha avvolto Roma tra sabato 14 e domenica 15 giugno, con temperature che hanno toccato picchi bollenti: 37, anche 38 gradi nelle ore centrali, rendendo le strade roventi e le fontane più che mai ambite oasi urbane.

I romani si sono divisi tra ombrelloni improvvisati, passeggiate all’alba e fughe last minute verso mare o laghi. I turisti, invece, hanno affrontato le bellezze della città con cappelli a tesa larga, borracce alla mano e lunghe soste all’ombra del Colosseo o nei giardini di Villa Borghese.

Ma la tregua non è ancora in vista. Lunedì 16 giugno seguirà lo stesso copione: temperature oltre i 30°C, con punte previste intorno ai 34°C nel pomeriggio, venti leggeri da sud-ovest e un’umidità contenuta ma comunque avvertibile, attorno al 30%.

I raggi UV? Praticamente al massimo: 9 su una scala di 10, un indice da piena estate che impone protezione solare e attenzione soprattutto ai più piccoli e agli anziani.

Un piccolo spiraglio arriverà martedì 17 giugno, quando il meteo promette piogge nel pomeriggio. I temporali non saranno intensi, ma basteranno a rinfrescare leggermente l’aria: le temperature percepite caleranno a circa 26°C, anche se l’umidità salirà al 36%, rendendo l’atmosfera meno secca. In calo anche i raggi UV, offrendo un attimo di respiro.

Il sollievo, però, sarà breve. Da mercoledì 18 giugno, il sole tornerà protagonista, con giornate calde e stabili almeno fino al prossimo fine settimana. L’estate è ormai entrata nel vivo, e Roma ne assapora – o subisce – ogni singolo grado.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.