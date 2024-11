Spari e minacce per un appartamento: rivalità tra gruppi di latinos sfocia in violenza

Un tranquillo angolo della periferia romana si è trasformato in un teatro di violenza e intimidazione, una guerra senza esclusione di colpi per il controllo di un appartamento conteso.

L’episodio, avvenuto domenica notte, è solo l’ultimo capitolo di una crescente tensione tra due gruppi che da giorni si fronteggiano con minacce e aggressioni. Alla base della rivalità, il desiderio di prendere possesso di un immobile, trasformato in un oggetto di lotta e ambizione.

Una notte di tensione: la paura s’insinua tra i residenti

La scorsa domenica notte, la tensione è esplosa con una violenza inaspettata. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, il gruppo che si opponeva agli occupanti attuali ha deciso di mettere in atto una dimostrazione di forza agghiacciante: un’arma da fuoco è stata brandita e utilizzata per sparare tre colpi in aria, un atto dimostrativo finalizzato a intimidire e a “marcare il territorio”. Il rumore dei colpi ha scosso il quartiere, lasciando i residenti sotto shock e alimentando un clima di paura e ansia.

Dietro il suono degli spari e delle minacce, la posta in gioco è altissima: la possibilità di accaparrarsi un immobile conteso e cacciarne via gli attuali occupanti. Un movente che sembra aver trasformato quello che poteva essere un semplice litigio in una faida a tutto campo.

La prontezza della Polizia: rintracciati e fermati i responsabili

L’intervento della Polizia di Stato non ha tardato. La notte stessa, gli agenti del commissariato Romanina hanno avviato un’indagine serrata, raccogliendo testimonianze e prove che hanno rapidamente portato all’identificazione dei tre sospettati, già noti per le loro precedenti minacce nei confronti delle vittime.

Nelle prime ore di martedì mattina, due di loro sono stati rintracciati in via della Magliana, dando così inizio alle procedure di identificazione e perquisizione.

Il ritrovamento delle armi e le denunce per minacce aggravate:

Nel corso delle perquisizioni, la polizia ha scoperto una pistola modello revolver, anche se caricata a salve, un pugnale artigianale e un coltello da cucina: armi che fanno immaginare uno scenario di intimidazione e di minaccia costante.

Per entrambi gli uomini è scattata immediatamente la denuncia per reati di minaccia aggravata in concorso e porto di oggetti atti a offendere.

Inoltre, il trentunenne trovato con la pistola è stato deferito per porto abusivo di armi, con un’accusa che aggrava ulteriormente la sua posizione.

