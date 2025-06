Spendi, spandi, spandi, spendi, effendi... ricordate la canzone di Rino Gaetano? Ebbene rischia di essere superata.

Da fonti giornalistiche affidabili, ci giunge a conoscenza un progetto strabiliante e rivoluzionario: un canale televisivo nazionale sta pensando di sperimentare un format che ha come obiettivo:

mettere in primo piano “la pubblicità” di un prodotto, di un film, di una serie televisiva… intervallata da delle notizie di cronaca, di politica, di sport.

Che dire? Purtroppo, ancora una volta la fantasia è più avanti della realtà o viceversa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.