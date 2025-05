Sport e malattie rare: il 7 giugno a Roma c’è la “RUN4HUN”

Sabato 7 giugno, a Villa Borghese, si svolgerà la prima edizione della “Run4Hun”, una 5 chilometri non competitiva promossa dall’associazione Life for Huntington, e organizzata tecnicamente da ACSI.

L’evento nasce con un duplice obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia di Huntington, una rara malattia genetica neurodegenerativa, e raccogliere fondi in favore della Fondazione LIRH (www.lirh.it), impegnata nella ricerca e nella cura di questa malattia.

Si tratta di una corsa, o camminata, non competitiva e dunque aperta a tutti, con un percorso affascinante che si snoda all’interno della celebre villa romana, studiato per offrire un’esperienza coinvolgente per chiunque si presenterà allo start. Sarà un’occasione per camminare insieme, riflettere, sostenere la ricerca e condividere un messaggio di speranza.

Le iscrizioni sono già aperte (www.lifeforch.com) e con la quota di iscrizione, 10 euro con la possibilità di fare una donazione libera aggiuntiva per sostenere la ricerca, è inclusa la t-shirt ufficiale, la sacca gara e il pettorale.

La malattia di Huntington colpisce in Italia 6.500 persone, cui vanno aggiunte circa 35.000 a rischio di ereditarla dal genitore affetto. Nella Regione Lazio si stimano circa 500 persone malate e circa 2.500 a rischio genetico. Huntington porta ad una progressiva disabilità fisica e mentale. Non esiste ancora una cura risolutiva, ma solo terapie sintomatiche.

La ricerca scientifica, tuttavia, è in grande fermento e offre speranze per un significativo miglioramento della qualità di vita in un futuro non troppo lontano.

L’associazione Life for Huntington che promuove la “Run4Hun” è nata da una storia personale di amore e resilienza: il presidente dell’associazione ha dato vita al progetto dopo la diagnosi della moglie, trasformando il dolore in impegno attivo per la comunità scientifica e per tutte le persone colpite dalla malattia.

La Run4Hun è patrocinata da Roma Capitale, con il prezioso supporto di Fondazione LIRH e ACSI.

