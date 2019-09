Sport, Figliomeni (FDI): “Un successo gli Europei di calcio per ciechi e ipovedenti”

“Esprimiamo vivo apprezzamento e ci congratuliamo con il presidente Sandro Di Girolamo e tutti gli organizzatori, per lo straordinario successo di pubblico accorso in massa presso l’impianto Paralimpico delle Tre Fontane, ad assistere alle gare degli Europei di calcio per ciechi ed ipovedenti con la partecipazione di numerose nazioni del vecchio continente.

“Un vero esempio di integrazione tra persone con disabilità e normodotate che dovrebbe essere diffuso in altri settori e potrebbe insegnare tantissimo ai campioni del calcio che percepiscono stipendi faraonici e che potrebbero fare tanto per aiutare queste persone, apparentemente in difficoltà ma permeate da una gioia indescrivibile. Nella finalissima ha prevalso la Spagna sulla Francia, e per me è stato un onore premiare i vicecampioni d’Europa, alla fine però hanno vinto tutti ed ha vinto il “Sociale”, adesso attiviamoci tutti insieme per incentivare a tutti i livelli uno Sport che aiuta le persone a superare veramente le barriere”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia