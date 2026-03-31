Sport in periferia, 5,7 milioni per Torre Spaccata e Casalbianco: approvati i progetti

Non sono più solo promesse elettorali o “riserve” in attesa di fondi. Gli impianti sportivi di viale Bruno Pelizzi e Casalbianco hanno ufficialmente imboccato la strada della cantierizzazione.

Grazie a un mix di fondi comunali e governativi (il bando “Sport e Periferie” 2024 coprirà il 70% della spesa), il Campidoglio investirà complessivamente 5,7 milioni di euro per trasformare aree abbandonate da oltre dieci anni in centri di aggregazione moderni.

La rinascita di Torre Spaccata (Viale Pelizzi)

L’intervento su viale Bruno Pelizzi è il cuore pulsante del rilancio del VII Municipio. Con un investimento di 3,45 milioni di euro, l’area diventerà una vera cittadella dello sport multidisciplinare.

Il progetto prevede:

Nuove strutture: Una palestra coperta di ultima generazione e un campo da padel .

Recupero dell’esistente: Ripristino del campo di calcio a 5, di 2 campi da tennis e di 2 campi da bocce.

Accessibilità: Un nuovo percorso pedonale collegherà l’impianto direttamente ai parcheggi di via Massenzio Masia e viale Pelizzi, facilitando l’afflusso delle famiglie.

Casalbianco e la sfida dell’inclusione

Parallelamente, il progetto per Casalbianco (Municipio IV) segue la stessa filosofia: strappare lo spazio al degrado per offrirlo a bambini e ragazzi a tariffe calmierate.

Entrambe le strutture erano state inizialmente escluse dai fondi PNRR diretti, ma la capacità del Comune di intercettare i fondi ministeriali ha permesso di non perdere l’occasione di riqualificazione.

Onorato: «Una rivoluzione contro la criminalità»

L’assessore allo Sport, Alessandro Onorato, ha sottolineato il valore sociale dell’operazione, ricordando le assemblee pubbliche e le giornate di pulizia civica fatte con i residenti:

“Trasformiamo in azione concreta un impegno preso con i cittadini. Gli impianti sportivi sono fondamentali per contrastare il disagio giovanile e la criminalità. È un altro tassello della rivoluzione dell’impiantistica che stiamo portando avanti”.

Il contesto: un VII Municipio a trazione sportiva

Il recupero di viale Pelizzi si inserisce in una visione più ampia per il quadrante Est. A poche centinaia di metri, infatti, il Municipio VII sta lavorando al recupero della struttura di via Pellegrini (ex ASD Mancini), mentre prosegue l’iter per la riqualificazione delle piscine di Torre Spaccata, confermando l’area come uno dei poli sportivi pubblici più densi della città.

Con l’approvazione dei progetti esecutivi, i bandi di gara verranno pubblicati nelle prossime settimane, con l’obiettivo di vedere i primi atleti in campo entro la fine del 2027.

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