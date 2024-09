Spostamento della tensostruttura: i residenti di San Lorenzo insorgono

San Lorenzo si mobilita contro lo spostamento della tensostruttura destinata ad accogliere i senzatetto durante il Giubileo. Inizialmente prevista a piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini, la struttura è stata trasferita in via di Porta San Lorenzo, all’interno di uno spazio esterno messo a disposizione da RFI. Il cambio di sede ha suscitato proteste da parte dei residenti e del comitato di quartiere, da sempre attivo in tema di sicurezza e decoro.

“La zona è già sotto pressione per problemi di ordine pubblico”, afferma Katia Pace, presidente del comitato, “e non possiamo accettare l’aggiunta di una struttura che rischia di peggiorare la situazione”.

Il timore dei residenti è che la tensostruttura non sia un semplice riparo temporaneo, ma una costruzione a più piani, simile a un container, ben lontana da una soluzione adeguata per l’accoglienza.

Il comitato sta organizzando una campagna di mobilitazione per sensibilizzare la comunità e mantenere alta l’attenzione su un tema che, secondo loro, richiede un approccio condiviso tra autorità locali e cittadini.

Le preoccupazioni non riguardano solo la gestione dell’accoglienza, ma anche la sicurezza del quartiere, già segnato da promesse disattese e scelte impopolari.

“Il rischio è di alimentare un conflitto sociale in una zona già fragile, dove la convivenza è stata spesso minata da decisioni sbagliate”, conclude il comitato. Il quartiere di San Lorenzo si prepara dunque a far sentire la propria voce, per chiedere una soluzione più giusta e sostenibile.

