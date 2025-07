SS Lazio: ecco le nuove maglie 2025/2026 ispirate al Campidoglio

Il celeste si fa arte. La Lazio ha alzato il sipario sulle nuove maglie home e away per la stagione 2025/2026, firmate Mizuno, e ha scelto di raccontare Roma. Non una Roma qualsiasi, ma quella scolpita da Michelangelo, quella che vibra nella pietra della Piazza del Campidoglio, dove l’antico e il moderno si danno la mano.

La maglia casalinga mantiene il classico celeste che da sempre accompagna le Aquile, ma lo fa con uno stile rinnovato e ricco di dettagli. A colpire è l’elegante motivo geometrico in embossatura, che riprende la celebre pavimentazione della piazza progettata da Michelangelo.

L’aquila, emblema e cuore pulsante della Lazio, svetta sul petto in rilievo, mentre sul retro del colletto campeggia una scritta che sa di orgoglio e storia: “9 gennaio 1900”, la data della fondazione del club.

Il completo si completa con pantaloncini e calzettoni bianchi, arricchiti da inserti celesti che esaltano la coerenza stilistica della divisa.

Non è da meno la maglia away, che propone un raffinato “off white” – una tonalità panna – impreziosita anch’essa dallo stesso pattern geometrico del Campidoglio. Il colletto a V e i polsini in dark slate, un grigio profondo ed elegante, richiamano i pantaloncini e completano un look sobrio ma fortemente distintivo.

Ma la bellezza non si ferma all’estetica. Le nuove divise, come sottolinea il club, sono realizzate in 100% poliestere riciclato, senza compromessi su performance, comfort e traspirabilità. Una scelta precisa che guarda al futuro, nel segno della sostenibilità ambientale.

La terza maglia sarà svelata durante la pre-season, ma intanto le due nuove divise sono già acquistabili presso gli store Lazio Style 1900, online su laziostylestore.com, nei rivenditori autorizzati Mizuno e sul sito ufficiale mizuno.com. Il prezzo è fissato a 100 euro.

In un’estate che segna l’inizio del nuovo corso con Maurizio Sarri in panchina, la Lazio parte da ciò che è: una storia romana, una fede antica, un’estetica moderna. E lo fa con una maglia che è un vero omaggio a Roma e alla sua bellezza senza tempo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.