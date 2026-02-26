Stadio della Roma a Pietralata, via libera della Giunta Capitolina: investimento da un miliardo

Un miliardo di euro per ridisegnare un quadrante e aprire una nuova stagione urbanistica per la Capitale.

La Giunta guidata da Roberto Gualtieri ha approvato la delibera che recepisce il nuovo Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) per lo stadio della AS Roma a Pietralata.

Un passaggio chiave che consolida il pubblico interesse dell’opera e avvia la fase decisiva dell’iter amministrativo.

Non solo un impianto sportivo, ma un intervento di rigenerazione urbana su un’area di circa 27 ettari oggi in parte degradata, destinata a trasformarsi in polo multifunzionale.

I numeri del progetto

Il dossier consegnato dalla proprietà Friedkin prevede uno stadio da 60.605 posti, con una curva da 23 mila sedute, tra le più capienti d’Europa.

L’impianto sarà caratterizzato da richiami architettonici all’antica Roma e da elementi identitari del club, come la scritta “Roma 1927” e lo stemma integrati nelle facciate.

Accanto alla struttura sportiva sorgeranno spazi destinati a rendere l’area attiva tutto l’anno:

un museo di circa 1.600 metri quadrati;

un fan store da 1.800 metri quadrati;

30 punti vendita;

21 mila metri quadrati dedicati a hospitality, eventi e convegni;

un sistema di parchi pubblici – Stadio e Centrale – per un totale di circa 15 ettari tra verde, piazze e aree fitness.

L’investimento complessivo stimato è di 1,047 miliardi di euro.

Mobilità e parcheggi

Uno dei nodi centrali riguarda l’accessibilità. Il Campidoglio ha posto l’accento su un modello “ferro-centrico”, con l’obiettivo di limitare l’uso dell’auto privata.

Il piano prevede oltre 91 mila metri quadrati destinati a parcheggi, con 2.606 posti auto e 5.712 per motocicli all’interno dell’area.

A supporto, verranno utilizzati i parcheggi di scambio della linea B della metropolitana (Rebibbia e Ponte Mammolo) e della FL2 (Serenissima e La Rustica).

Per la mobilità sostenibile sono previste tre velostazioni e più di 3.500 posti bici, oltre a nuove passerelle ciclopedonali che collegheranno direttamente l’area alla stazione Tiburtina, superando il fascio ferroviario.

Le dichiarazioni

«È una giornata importante per la credibilità di Roma», ha dichiarato Gualtieri, sottolineando come l’intervento rappresenti un progetto di rigenerazione urbana oltre che sportiva.

L’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia ha evidenziato la rapidità dell’istruttoria tecnica, conclusa in poche settimane dall’arrivo del nuovo dossier.

Le prossime tappe

L’iter ora entra nella fase politica e autorizzativa:

esame nelle commissioni capitoline;

voto dell’Assemblea Capitolina per la conferma del pubblico interesse;

Conferenza di servizi decisoria in Regione Lazio per la Valutazione di Impatto Ambientale e le autorizzazioni finali.

Il percorso resta complesso, ma il via libera della Giunta segna un passaggio formale decisivo.

Se tutte le autorizzazioni arriveranno nei tempi previsti, Pietralata potrebbe diventare uno dei cantieri simbolo della trasformazione urbana della Capitale nei prossimi anni.

