Stadio della Roma a Pietralata, via libera della Regione alla convenzione per il super-procedimento

Il progetto per il nuovo stadio di calcio dell’As Roma nel quartiere Pietralata compie un passo avanti decisivo sul fronte burocratico e amministrativo.

La Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Convenzione tripartita che legherà la Pisana, il Commissario straordinario di governo per la realizzazione degli impianti sportivi e Roma Capitale.

L’atto formale stabilisce la road map istituzionale e i confini operativi entro cui si muoveranno gli enti locali per esaminare e autorizzare l’opera.

Il documento approvato avrà una validità temporale estesa, restando in vigore dal momento della sottoscrizione ufficiale fino al 31 dicembre 2032, una finestra cronologica stimata come congrua per coprire l’intera parabola autorizzativa e l’avvio dei cantieri.

Il ruolo del Paur e la Conferenza di Servizi

La delibera regionale non è un mero passaggio formale, ma rappresenta la chiave di volta per la gestione del Paur (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale). Con questo testo, la Pisana individua ufficialmente le direzioni e gli uffici competenti che dovranno gestire la complessa istruttoria tecnica.

Il Paur accorpa in un unico macro-procedimento tutte le autorizzazioni, le intese e i nulla osta ambientali necessari per dare il via libera definitivo a un’infrastruttura di tale portata urbana.

Le due colonne portanti di questo percorso saranno la Valutazione di Impatto Ambientale (Via) — chiamata a vagliare la sostenibilità del progetto sul quadrante di Pietralata in termini di mobilità, acustica e verde — e la successiva Conferenza di Servizi decisoria, il tavolo simultaneo in cui tutti gli attori istituzionali esprimeranno il proprio voto vincolante sul dossier definitivo presentato dalla società giallorossa.

Verso la firma definitiva dell’accordo

L’approvazione dello schema di convenzione definisce in maniera stringente i compiti della macchina amministrativa regionale, evitando sovrapposizioni di competenze con gli uffici comunali del Campidoglio e garantendo tempi certi a un iter che i tifosi e la cittadinanza attendono da mesi.

L’atto approvato dalla giunta guidata da Francesco Rocca viaggia in parallelo con i tavoli tecnici già attivi tra i dipartimenti urbanistici di Roma Capitale e i progettisti del club.

Il prossimo snodo sarà la firma materiale del testo da parte dei tre rappresentanti istituzionali, passaggio che darà formalmente il via all’attivazione delle procedure accelerate per la valutazione finale del progetto esecutivo dello stadio.

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