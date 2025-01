Stadio Flaminio, la Roma Nuoto contro Gualtieri

La Roma Nuoto lamenta disparità di trattamento nei confronti dell’amministrazione comunale e va all’attacco delle ultime dichiarazioni di Gualtieri, reo – secondo la società – di fare dichiarazioni in favore del progetto presentato dalla SS Lazio, nonostante ancora siano in piedi entrambe le proposte progettuali.

Lo stesso Gualtieri il 9 gennaio, in occasione dei 125 anni dalla fondazione, aveva infatti dichiarato durante l’incontro a Palazzo Senatorio:

“E’ arrivato uno studio molto serio sul Flaminio e poi un progetto che c’è stato formalmente presentato. Riconosco che è stato fatto un lavoro molto serio e quindi non siamo più nella fase della discussione astratta.

E poi, senza anticipare la valutazione, posso dire che noi siamo molto favorevoli all’idea che la Lazio possa riqualificare un grande luogo dello sport come lo stadio Flaminio“.

La Roma Nuoto non ha gradito le parole del Sindaco, facendo intendere che tali dichiarazioni sembrano già condizionare l’esito della conferenza di servizi avviata per valutare il proprio progetto, e che già il 20 dicembre aveva espresso un primo parere favorevole al progetto che prevede la realizzazione di un parco polisportivo.

Motivo per cui ha prontamente replicato per bocca di Nicolò Cristofaro, presidente della Roma Nuoto, e Riccardo Drisaldi, amministratore unico della CCC (mandataria del progetto):

“Abbiamo appreso delle dichiarazioni del Sindaco sostanzialmente anticipatorie dell’esito del procedimento e fortemente favorevoli rispetto ad ipotesi progettuali alternative” Con tale presa di posizione la società ha quindi posto all’attenzione dell’ANAC tali dichiarazioni, chiedendo all’autorità un intervento “per accertare l’operato degli organi pubblici nell’ambito del procedimento“.

Arrivata nella serata di martedì 14 gennaio la replica del Campidoglio: “Stiamo rispettando rigorosamente tutte le procedure, Roma Capitale è tenuta a rispettare tutti i progetti presentati.

Sarà poi facoltà del Comune scegliere tra i progetti sulla base dell’interesse pubblico. Peraltro è stata proprio questa amministrazione a favorire la prosecuzione dell’iter in Conferenza dei servizi del progetto della Roma Nuoto“.

