Stardust, dal 21 luglio il grande cinema all’aperto

Dal 21 luglio al 1° agosto, allo Stardust, c’è il grande cinema all’aperto. Oltre dieci giorni di proiezioni di film d’autore – tutte gratuite e con inizio alle ore 21.15 – nell’area del Municipio IX, in via del Pianeta Terra 4.

Si comincia lunedì 21 luglio con il grande classico di Steven Spielberg, E.T. l’extra-terrestre. Il 24 luglio, invece, il regista Paolo Virzì introdurrà il film da lui diretto Siccità.

“Stardust – Cinema all’aperto sotto una polvere di stelle” è una delle arene allestite in preparazione dell’edizione 2025 della Festa del Cinema di Roma e rientra nel programma dell’Estate Romana 2025 promosso da Roma Capitale.

Il programma delle proiezioni.

