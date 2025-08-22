Stazione di Salone, torna attiva la fermata ferroviaria sulla linea FL2: via ai treni dall’8 settembre

La fermata di Salone sulla linea FL2 sarà nuovamente operativa a partire dall’8 settembre per i treni della relazione Val d’Ala – Bagni di Tivoli. La nuova offerta sarà consultabile sui sistemi Trenitalia da sabato 23 agosto.

Le fermate erano state sospese a causa dei lavori sulla linea e dei ripetuti atti di vandalismo segnalati dai comitati cittadini e da Trenitalia, che avevano portato a furti e danneggiamenti delle auto in zona, scoraggiando i pendolari dall’utilizzare la stazione.

«I romani e i pendolari potranno riutilizzare uno snodo ferroviario molto utile per il quadrante est della città – commenta l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera – Ringraziamo Trenitalia per aver accolto la nostra richiesta, frutto del dialogo con i comitati di zona».

A settembre verrà inoltre avviato un tavolo con Roma Capitale, gli Enti preposti e i comitati cittadini per discutere soluzioni volte a rendere la stazione più sicura e fruibile.

Tra le proposte, la creazione di un servizio navetta che colleghi la stazione con il quartiere, facilitando l’accesso dei pendolari.

