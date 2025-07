Stazione di Salone, i treni non si fermeranno più. Pronto il ricorso

Dal 25 luglio i treni non fermeranno più alla stazione di Salone, estrema periferia est di Roma. Una decisione presa da Trenitalia in accordo con la Regione Lazio, motivata da ragioni di ordine pubblico e continui atti vandalici. Ma mentre lo scalo ferroviario resterà formalmente aperto, nei fatti diventerà una stazione fantasma, scollegata da tutto e da tutti.

E contro questo provvedimento, per la prima volta, si alza una voce corale e trasversale: dai residenti di Settecamini e Case Rosse fino agli abitanti del vicino campo rom. Una protesta che unisce mondi spesso distanti, ma che oggi condividono lo stesso disagio, lo stesso diritto alla mobilità.

“Colpita un’intera comunità”

A dirlo è Carlo Stasolla, presidente dell’Associazione 21 luglio, che da anni lavora per l’inclusione delle famiglie rom del campo di via Salone. “Se la chiusura sarà confermata per motivi di ordine pubblico – dichiara – siamo pronti a impugnare una decisione che riteniamo fortemente discriminatoria”.

Nel campo oggi vivono circa 180 persone, la metà rispetto a un anno e mezzo fa. “Un percorso virtuoso, unico in Italia, che ora rischia di venire compromesso – denuncia Stasolla – perché il treno non è un privilegio, ma uno strumento essenziale per chi lavora, porta i bambini all’asilo, va dal medico o frequenta attività sportive”.

Un servizio “già ridotto all’osso”

Il servizio ferroviario a Salone era già limitato, ma la sua cancellazione definitiva rappresenta un colpo durissimo per tutti: non solo per il campo rom, ma anche per chi abita nei quartieri vicini. “Se ci sono problemi di sicurezza – incalza Stasolla – si intervenga con soluzioni concrete. Ma non si può scaricare il problema sulla pelle di una comunità intera, che sta cercando di uscire dal degrado con dignità e fatica”.

Mobilitazione in arrivo

Ora si pensa alla mobilitazione: abitanti del campo e residenti del territorio pronti a scendere in piazza, uniti dalla consapevolezza che la chiusura della stazione significherà isolamento, disoccupazione e regressione sociale. Perché superare un campo rom non significa solo “trovare una casa”, ma costruire una cittadinanza attiva, fatta di scuole, lavoro, sanità, sport.

“Salone non è solo una stazione – conclude Stasolla – è un simbolo di riscatto. Lasciarla morire vuol dire spezzare un percorso che, lo dimostrano i numeri, stava funzionando”.

