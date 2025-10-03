Stop ai tram per due mesi: bus gratis al posto delle sei linee. Maxi-cantiere Anas sulla Tangenziale Est

Dal 6 ottobre al 7 dicembre Roma dovrà rinunciare al servizio tranviario. A fermare i convogli non è un guasto improvviso ma un cantiere di manutenzione straordinaria che Anas aprirà lungo la Tangenziale Est, nel tratto sopraelevato tra via Prenestina e viale dello Scalo San Lorenzo.

Un intervento da 600mila euro, parte del più ampio progetto giubilare da 14 milioni, che prevede il consolidamento dell’infrastruttura con la verniciatura protettiva di travi e pilastri, il ripristino delle parti in calcestruzzo deteriorate e la sostituzione dei pluviali.

Ma i ponteggi installati lungo la sede tranviaria di via Prenestina renderanno impossibile l’uscita dei tram dai depositi, costringendo Atac a spegnere la linea elettrica.

I lavori Atac anticipati

Lo stop, però, sarà anche un’occasione: durante i due mesi senza tram, Atac metterà mano alla rete cittadina con un pacchetto di lavori di ammodernamento anticipati di due anni. Verranno sostituiti binari, sottostazioni e scambi nei nodi di Celio, Ostiense e Galeno.

«Cogliamo questa occasione – spiega l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – per anticipare interventi programmati per il 2026, evitando nuove interruzioni in futuro».

Ad oggi è stato rinnovato il 30% dei binari romani, circa 20 km su un totale di 64: ne restano da rifare 15, di cui due saranno completati proprio in questa fase.

Sei linee sostituite dai bus gratuiti

Per i romani e i pendolari, niente biglietto in più: le sei linee di tram saranno sostituite da bus gratuiti. Non solo: in alcuni casi le corse aumenteranno in maniera significativa, con frequenze più alte e posti aggiuntivi.

Linea 2: 444 corse giornaliere (+32% rispetto al tram)

Linea 3: 325 corse (+80%)

Linea 5: 248 corse (+31%)

Linea 8: 824 corse (+155%)

Linea 14: 316 corse (+31%)

Linea 19: 208 corse (+17%)

«Il servizio sostitutivo garantirà la stessa capacità di trasporto dei tram – assicura Patanè – con tempi di attesa ridotti e una copertura totale».

Una città che cambia

Soddisfatta anche l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, che parla di «scelta necessaria e temporanea, frutto di un lavoro in sinergia tra Anas e Roma Capitale, per garantire la sicurezza di una delle infrastrutture più importanti della città».

Per il presidente della commissione Mobilità, Giovanni Zannola, «si tratta di un passo importante verso una Roma più moderna ed efficiente. La gratuità del servizio sostitutivo, insieme all’aumento delle corse, può persino incentivare l’uso del trasporto pubblico».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.