Stop al restyling di piazza Lorenzini: Rfi cambia i piani, il Municipio dice addio al progetto

Sembrava destinata a cambiare volto, piazza Augusto Lorenzini. Invece resterà così com’è, almeno per ora. Il progetto di riqualificazione, annunciato con entusiasmo tra assemblee pubbliche e confronti con i cittadini, è stato ufficialmente accantonato. La ragione? Un cantiere ferroviario in arrivo e un futuro carico di traffico che la piazza, così come immaginata, non potrebbe reggere.

A spegnere le speranze dei residenti (o a risparmiargli un disagio, a seconda dei punti di vista) è stato il presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, che ha comunicato la decisione: “Il progetto non è più compatibile con il futuro assetto viario del quartiere”. Tutta colpa – o merito – di Rfi, che ha annunciato l’avvio entro il 2026 di un intervento sulla linea Roma Ostiense – Fiumicino Aeroporto. Si tratta del rifacimento dell’impalcato ferroviario sul cavalcavia di via Baffi, oggi percorribile in un solo senso e già trafficatissimo.

Quando il sottovia sarà pronto, sarà invece a doppio senso. Risultato? Un flusso di veicoli in costante aumento che finirà inevitabilmente per gravare su piazza Lorenzini. “In queste condizioni, il restyling rischia di essere un boomerang per la mobilità”, ha spiegato Lanzi, che ha proposto di definanziare l’opera e reinvestire altrove il milione di euro previsto.

L’annuncio è stato accolto con soddisfazione dall’opposizione, che fin dall’inizio aveva sollevato dubbi sul progetto. I consiglieri leghisti Daniele Catalano e Enrico Nacca parlano di “immensa gioia” e colgono l’occasione per rilanciare la loro proposta: spostare i fondi su Largo Santa Silvia, una piazza vicina che attende da anni una riqualificazione. “La nostra mozione è pronta – spiegano – e ci auguriamo venga discussa al più presto”.

Ma la partita non è chiusa. L’intenzione del minisindaco è quella di non perdere le risorse, riassegnandole ad altri interventi già progettati e in attesa di copertura economica. “Dobbiamo adattare le nostre priorità a un contesto in evoluzione”, ha detto Lanzi, lasciando intendere che il quartiere avrà comunque il suo restyling. Magari altrove, magari con tempi più certi.

