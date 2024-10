“Stop overtourism”: sabotati i locker dei B&B nel centro di Roma

A pochi passi dal maestoso Circo Massimo, un’azione sorprendente ha catturato l’attenzione dei passanti in via San Teodoro: i locker che facilitavano il check-in elettronico sono scomparsi, sostituiti da un cappello verde con piuma, il simbolo iconico di Robin Hood.

Un volantino affisso su un palo stradale avvisa i turisti: “Se stai cercando i locker e non li trovi, leggi qui sotto”.

L’atto di sabotaggio, ben più di un semplice gesto simbolico, è un grido di protesta contro la crescente speculazione immobiliare che sta trasformando Roma in un terreno di caccia per il turismo mordi e fuggi.

Nel volantino si legge: “Aiutateci, sabotiamo il Giubileo dei ricchi. Sabotiamo la speculazione per difendere il diritto alla casa.”

Questa rivendicazione riflette un malcontento radicato tra i residenti del centro storico, sempre più isolati nella loro stessa città.

Il fenomeno degli affitti brevi ha portato a un’impennata dei costi abitativi, mettendo a repentaglio la possibilità per molte famiglie di rimanere nei loro quartieri.

Gli affitti a lungo termine stanno scomparendo, sostituiti da strutture che mirano esclusivamente a soddisfare le esigenze turistiche.

“Ci ribelliamo: rimuoviamo questi lucchetti per denunciare la svendita della città al turismo che aliena e lascia per strada le persone che la abitano,” affermano i protagonisti dell’azione.

Questa protesta è un eco di un problema ben più ampio: il centro di Roma si sta lentamente trasformando in un “luna park”, privando i residenti dei servizi essenziali e riempiendo le strade di negozi di souvenir, minimarket e ristoranti pensati esclusivamente per i visitatori.

L’iniziativa “Robin Hood” non si fermerà qui. I promotori hanno dichiarato che questa è solo la prima di una serie di azioni volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’iperturismo.

Un sit-in è già previsto per lunedì 28 ottobre a Campo de’ Fiori, che darà il via a una serie di incontri pubblici dedicati a questo tema cruciale.

Il messaggio è chiaro: “Il sindaco Gualtieri deve garantire un patto sociale per il Giubileo, stabilendo una soglia massima per gli immobili adibiti ad affitti brevi.”

Si chiede una protezione per i più vulnerabili, un passo necessario per contrastare la crescente disuguaglianza nella capitale.

Come sempre, Robin Hood tende la mano a coloro che sono in difficoltà, invitando la comunità a unirsi per difendere il diritto alla casa e al benessere.

