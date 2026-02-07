Stranezze di città, a Tor Tre Teste come di notte in un sentiero di montagna sperduto

Il 6 febbraio 2026 sera è mancata di nuovo l’illuminazione stradale a largo Cevasco e in via Francesco Tovaglieri, a Tor Tre Teste.

In pratica siamo passati da una periferia romana ad un paesaggio che somigliava ad un sentiero di montagna sperduto.

Camminare verso la fermata del 556 accompagnati solo dai fari dell’impianto di atletica e dalla luce dei palazzi è un’esperienza decisamente estrema.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.