Stranezze di città. Di tutto e di più, non ci “accontenta” più nulla

Un nostro affezionato lettore ci ha trasmesso la foto questa mattina e noi di Abitare A Roma non possiamo non pubblicare la notizia che è particolarmente sensazionale.

Siamo in via dei Frassini a Centocelle, ma potremmo essere in qualsiasi altro quartiere di Roma o un qualsiasi altra città o paese.

Il cassonetto dell’immondizia non è strapieno, ma gli “zozzoni” hanno gettato i sacchetti della spazzatura sul marciapiedi, hanno gettato anche degli indumenti e un attaccapanni e ….un uomo che ritenevano fosse un “uomo morto”.

Si sono sbagliati gli “zozzoni”, l’uomo mezzo nudo in terra tra i rifiuti non era morto!

