Stranezze di città, due “super eroi” sulla pista di atletica di Tor Tre Teste

Anche questa mattina sono uscito a fare un giro in bicicletta.

Devo rispettare il programma giornaliero che mi ha consigliato l’ortopedico: ginnastica passiva per rafforzare i muscoli femorali e pedalata di un’ora circa per aumentare il tono muscolare.

L’ortopedico mi ha spiegato: “la gonalgia alle ginocchia si cura non stando fermi, senza esagerare devi avere dei muscoli che sorreggono le tue articolazione super sfruttate”.

Ritornando in bici verso Tor Tre Teste, ho affrontato l’ultima salitella di via delle Nespole e sono entrato nel parco Palatucci, nel punto dove non c’è più da anni il marmo toponomastico.

Ho pedalato discendendo verso largo Cevasco e salutando vari amici runners e camminatori ho dato uno sguardo verso i frequentatori mattutini della pista di atletica dell’impianto sportivo Antonio Nori.

Ho frenato di colpo e mi sono fermato vicino alla recinzione metallica dell’impianto.

La fortuna del cronista, la mia “stranezza di città” di lunedi 16 settembre 2024 è davanti ai miei occhi: Annalisa Minetti e Matteo Simone che corrono assieme (ad una buona andatura) sulla pista di atletica.

Annalisa Minetti, medaglia di bronzo paraolimpica e medaglie mondiali ed europee nell’atletica leggera, con successi nella maratona, nel ciclismo, nel triathlon e nel biathlon, oltre che finalista a Miss Italia, oltre che vincitrice del Festival di Sanremo, oltre che Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, oltre che laureata in Scienze motorie.

Matteo Simone, psicologo e psicoterapeuta, scrittore di libri, giornalista, runner di livello, ciclista, triathleta e ironman.

Il cronista fortunato non poteva non entrare nell’impianto, dopo loro autorizzazione ho scattato delle foto e ho filmato delle fasi dell’allenamento, finalizzato alla partecipazione di Annalisa Minetti alla prossima maratona di Roma.

Abbiamo anche parlato dello stato attuale della pista di atletica e ambedue mi hanno assicurato la partecipazione al Sit-in di domenica 29 settembre 2024 alle ore 09,30, per sollecitare la sistemazione della pista di atletica e dei viali del parco di Tor Tre Teste.

Un po’ di storia a questo punto serve.

E’ passato quasi un anno, era lunedi 11 dicembre 2023.

Davide Longo, Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Tor Tre Teste”, lanciò una petizione on line, diretta al Comune di Roma:

“L’impianto sportivo Antonio Nori, situato a Tor Tre Teste, è un punto di riferimento fondamentale per gli atleti e i residenti della zona. Tuttavia, questo impianto è stato escluso dal Programma Sport del comune di Roma, privandolo così dei fondi necessari per la manutenzione.

Questa situazione ha portato ad una serie di problemi strutturali che mettono a rischio la sicurezza degli atleti e compromettono l’utilizzo dell’impianto da parte della comunità.

L’impianto necessita urgentemente di interventi manutentivi come il drenaggio completo dell’acqua e il rifacimento del manto della pista. Queste operazioni sono essenziali non solo per garantire la sicurezza degli atleti ma anche per dare al quartiere est di Roma un impianto sportivo funzionante ed efficiente.

Chiediamo quindi che l’impianto Antonio Nori sia incluso nelle spese del Comune di Roma. Questa inclusione permetterebbe all’impianto non solo di rimanere aperto ma anche di offrire servizi migliori alla comunità locale.

Firmate questa petizione se credete nell’importanza dello sport e nella necessità che le strutture siano mantenute in condizioni ottimali”.

Come scritto in precedenza, è passato quasi un anno dalla petizione, lo stato della pista di atletica è quello del 2023, ed è anche peggiorato.

E’ peggiorato, con gli anni, anche lo stato dei viali del parco di Tor Tre Teste lungo il fronte largo Cevasco, oltre che l’accesso disabili all’impianto Antonio Nori.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙