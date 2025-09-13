Stranezze di città, fatti e opinioni ma con la smania di prendere posizione

È accaduto durante un torneo di calcio riservato ai ragazzi sotto i 14 anni. Il portiere di una squadra viene aggredito dal padre del portiere della squadra avversaria. Ma i due portieri si stavano già picchiando da qualche minuto in mezzo al campo di calcio, prima dell’intervento del genitore aggressore. Tafferuglio nato a fine partita.

I due portieri sono stati squalificati per 12 mesi dal giudice sportivo. Ciò che è successo lo ha raccontato un giovane allenatore di calcio. Ha narrato l’aggressione da parte del genitore di un portiere, ha esposto come quel papà abbia colpito ripetutamente il giovane calciatore, anche quando era a terra.

L’avvenimento viene riportato sui social e su alcuni giornali locali. L’episodio mette le ali, passa di mano alle testate nazionali. Nei giorni successivi inizia a circolare un video che ha ripreso tutta la scena.

I protagonisti della vicenda continuano a parlare, ma nessuno corregge la prima versione, neppure quando il video “espone” nel dettaglio l’origine della baruffa.

Il video ha catturato una sequenza di eventi visivi e sonori, offrendo una prova tangibile di ciò che è accaduto. È l’equivalente digitale e potenzialmente più “puro” di una cronaca oggettiva. È stato un testimone impassibile e senza emozioni, registrando ciò che aveva di fronte all’obiettivo. Nessuno ne ha parlato, nessuno lo ha visto, ma in campo c’era.

Un arbitro attento che con professionalità si era isolato, rimanendo però nei pressi del parapiglia. Ha scritto i fatti avvenuti la sera stessa nel suo rapporto, quello che successivamente ha portato alle squalifiche dei due giovani portieri.L’arbitro ha giudicato le azioni sul campo secondo le regole, registrando l’esito nel referto ufficiale.

L’arbitro, nel suo ruolo, è stato più veloce del video. La sua figura è simile a quella di un cronista “in tempo reale“ che prende decisioni basate sulla realtà e li documenta.

Il referto è l’equivalente di un testo di cronaca, un registro dei “fatti” più importanti della partita.

In quelle giornate frettolose di fine estate nessuno ha pensato al referto dell’arbitro, forse abbiamo letto di corsa gli avvenimenti accaduti, forse abbiamo solo sentito i commenti di altri, forse abbiamo espresso il nostro giudizio con una recensione sui social media, ma forse… dovevamo prendere posizione velocemente.

