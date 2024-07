Stranezze di città, fichi sull’albero di fico spontaneo A Centocelle

Il cronista, senza la sua bicicletta, ma con l’autobus 556, da Tor Tre Teste a Centocelle.

Ricordate l’articolo sul fico spontaneo pubblicato su Abitare A Roma il 1 giugno 2024? Ne alleghiamo il link:

https://abitarearoma.it/stranezze-di-citta-lalbero-di-fico-spontaneo-in-viale-delle-orchidee-a-centocelle/

Questa mattina, siamo tornati in viale delle Orchidee, a distanza di quasi due mesi.

E, sorpresa! Sono spuntati i fichi, ancora verdi e non maturi, e le foto che alleghiamo lo confermano.

I fichi “fioroni” o “primaticci” sono quelli che maturano in giugno e in luglio; i fichi “forniti” o “veri” sono quelli che maturano da agosto a settembre; i fichi “tardivi”, infine, sono quelli che maturano in autunno.

Secondo noi si tratta di fichi “forniti” o “veri” e maturano da agosto a settembre.

Complimenti “a chi ha curato” la scenografia in viale delle Orchidee, a dispetto del degrado e dell’incuria in numerose vie del quartiere di Centocelle.

