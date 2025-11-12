Stranezze di città, gli inquilini preoccupati di via Gaetano Ermoli 18 a Tor Tre Teste

Sfratto, parola che crea ansia e rimuginio, difficoltà a concentrarsi e ragionare chiaramente, senso di disagio e inquietudine

Il signor Mario è preoccupato e ci domanda “Cosa sta succedendo nel palazzo dell’ENPAIA vicino alla chiesa di Dio Padre Misericordioso?.

Sembra che l’ENPAIA voglia dismettere gli appartamenti tra due anni, dandoli in vendita prima agli inquilini stessi, con garanzie di legge per indigenti.

Alcuni inquilini si sono costituiti in cooperativa e sembra che l’ENPAIA sia disponibile a vendere tutto alla cooperativa purché il 70 o 80% per cento degli appartamenti aderisca alla cooperativa.

Nel caso la vendita andasse in porto gll indigenti riceverebbero lo sfratto?”

Noi di Abitare A Roma abbiamo bisogno di porre delle domande alla Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura) proprietaria e gestore degli immobili di via Gaetano Ermoli 18.

Ci è stato posto in visione e abbiamo letto un avviso su carta intestata della Fondazione ENPAIA (non protocollato), Direzione Gestione Immobiliare, Ufficio Manutenzione ordinaria e Straordinaria, datato 22 novembre 2024, firmato e timbrato dall’Architetto Di Bagno.

L’avviso è diretto agli inquilini del complesso di via Gaetano Ermoli 18, i quali vengono informati che verranno effettuati dei sopralluoghi presso le unità abitative da parte di personale tecnico di ENPAIA:

Nell’avviso si cita l’eventuale dismissione del complesso immobiliare.

Ci è stato posto in visione e abbiamo letto una comunicazione su carta intestata della Fondazione ENPAIA (protocollata nel registro ENPAIA), Direzione Gestione Immobiliare, Gestione Contratti Immobiliari, datata 29 ottobre 2025, firmata, ma senza timbro, dall’Architetto Vanni.

La comunicazione è diretta agli inquilini del compendio di via Gaetano Ermoli 18, i quali vengono avvisati della vendita stabile cielo terra-abitativo da parte della Fondazione ENPAIA alla ERMOLI Società Cooperativa partita IVA 177330871005 con sede legale in Roma viale Appio Claudio 208.

Gli inquilini possono rivolgersi alla cooperativa per qualsiasi informazione.

Via Gaetano Ermoli è una piccola strada in salita e a senso unico che inizia da via Francesco Tovaglieri e termina a via Luigi Gadola.

Via Gaetano Ermoli fiancheggia il multipiano (alias “Ecomostro”) di via Francesco Tovaglieri, dove è ubicato il deposito del Servizio Elettorale del Comune di Roma. Il civico 18 è a metà via.

Ci è stato riferito che la Fondazione ENPAIA, per l’immobile di Via Gaetano Ermoli, 18, risulta essere in fase di dismissione in corso per 30 appartamenti. Che i documenti della Fondazione ENPAIA (Determinazioni del Presidente e Avvisi) confermano che l’immobile in Via Gaetano Ermoli 18 (composto in alcuni documenti da circa 30 appartamenti, in altri documenti da 156 appartamenti, a seconda dell’ambito di riferimento del bando) è oggetto di dismissione in corso nell’ambito del più ampio programma di vendita del patrimonio immobiliare dell’Ente.

Sebbene i documenti confermino che l’immobile è in vendita, non c’è traccia di una Determina o un Bando pubblico che confermi direttamente il “mandato di vendita” specifico alla Ermoli Società Cooperativa partita IVA 17730871005.

A noi non risulta che ci sia un collegamento diretto tra Fondazione ENPAIA e la Ermoli Società Cooperativa.

Ci risulta invece che l’esatta partita IVA della Ermoli Società Cooperativa è 17730871005 e non 177330871005 riportato sulla comunicazione del 29 ottobre 2025 e che la cooperativa e’ operativa da circa un anno.

La Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura) proprietaria e gestore degli immobili di via Gaetano Ermoli 18.può aiutare il sig. Mario e di altri inquilini di via Gaetano Ermoli 18 a venire a capo di una faccenda complicata?

