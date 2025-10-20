Stranezze di città, l’appuntamento del 18 ottobre 2025 con “Una Cucina di Comunità”

Siamo ritornati a “casa nostra”, a Tor Tre Teste. “Un quartiere e una comunità alla ricerca della sua identità”, cosi l’ha descritto Don Domenico Vitulli, parroco di S. Tommaso D’Aquino, in una intervista concessa ad Abitare A Roma del 27 gennaio 2023.

Siamo tornati con l’Associazione APS SinergicaMente, da sempre impegnata nella promozione della cucina multietnica, che ci ha invitato al terzo incontro con “Una Cucina di Comunità” che unisce il piacere della buona tavola con il valore della solidarietà.

Progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi

L’Associazione APS SinergicaMente nella Parrocchia di San Tommaso d’Aquino ha svolto, dal 2022 al 2024, cinque diversi percorsi formativi di base di “Una Cucina Multietnica”, cosi descritti dal Presidente di APS SinergicaMente Andrea Fiume “ …consentire ai ragazzi, attraverso questo percorso formativo, di guardare al “futuro” con maggiore consapevolezza e qualche speranza in più e, nel susseguirsi delle lezioni, migliorarne il “presente” offrendo loro un ambiente sereno e capace di accoglierli con naturalezza; un ambiente dove di inclusione sociale non si parla più, “la si fa”…semplicemente”.

L’Associazione APS SinergicaMente nel 2025 è andata oltre, coinvolgendo altre Parrocchie, Associazioni e Cooperative, luoghi dove l’accoglienza è già pratica quotidiana.

Sabato 18 ottobre, presso la Parrocchia di San Tommaso d’Aquino in via Davide Campari 74, c’e’ stato il terzo degli otto appuntamenti prefissati, che hanno l’obiettivo di trasformare il “noi” e il “loro” in un unico grande “NOI”, dove le differenze diventano ricchezza e le tradizioni si intrecciano in un racconto comune.

Attraverso il linguaggio universale della cucina cittadini italiani, comunità etniche e persone con abilità diverse condividono non solo piatti, ma esperienze di vita, storie e valori.

In cucina un team composto da tre chef professionisti e da ex allievi dei percorsi formativi promossi dall’APS SinergicaMente ha preparato e preparerà nei sabati a venire piatti tipici italiani e stranieri, raccontandone la storia, il significato culturale e il ruolo che rivestono nelle tradizioni dei Paesi d’origine.

Ore 13, “tutti a tavola“.

Un richiamo che tanti anni fa si ripeteva nelle famiglie, soprattutto la domenica, giorno di festa per grandi e per piccoli.

E così una tavola vuota diventava piena, si circondava di persone che preparavano tutto e tutte insieme, posate, tovaglioli, primo, secondo, ecc…

Tutto era pronto, ma – ricorda la canzone dello Zecchino d’Oro – era importante “soprattutto non mangiare mai da soli!”, perché , “mangiamo tutti insieme che a tavola ci si vuole un po’ più bene!”.

Oggi gli chef Giorgina Mazzero e Gaetano Costa con i loro aiuti cuochi, hanno preparato per gli ospiti della Parrocchia di San Tommaso d’Aquino:

Timballo di Ziti alla partenopea

Il Timballo di ziti alla partenope è un vero e proprio trionfo di gusto, profumi e sapori. Il classico piatto della domenica in famiglia . Un piatto ricco di profumi e sapori, che nasce dalla saggezza popolare. Ogni napoletano ha la sua ricetta tradizionale, ma ci sta bene un po di tutto: avanzi di salumi e formaggi. polpettine, mozzarella, uova sode e formaggio piccante. Un piatto “furbo”, da preparare anche in anticipo e poi servire al momento giusto.

Vitel Tonné

Il vitel tonné è una ricetta piemontese, divenuta poi un classico della cucina italiana. La ricetta originale è antichissima e ha origine nientemeno che alla corte dei Savoia . Nella sua versione antica,era accompagnato da una crema a base di tonno, alici e capperi che attualmente, insieme alle uova sode, formano una gradevole salsa cremosa. La carne viene prima rosolata sulla fiamma e poi passata al forno, fino ad ottenere una carne tenera, cotta a puntino e ancora rosata all’interno.

Chorba turca con pollo

La chorba turca è la ricetta della tradizionale zuppa, normalmente a base di lenticchie rosse, può essere preparata anche con ceci, piselli e carne di pollo. E’ un piatto semplice e nutriente che ha radici profonde nella cultura culinaria della Turchia. Protagonista dei menu quotidiani, viene servita anche per le occasioni importanti, culturali e religiose. È uno dei primi piatti offerta agli ospiti nelle case turche. Leggera e nutriente, si prepara anche durante il Ramadan, il mese sacro di digiuno dei musulmani.

INGREDIENTI

Ziti, Provola, Parmigiano Reggiano, Burro, sale, Basilico, Carne di Manzo ,Pollo e Vitello, Grana e Pecorino, Passata di Pomodoro, Sedano,Carota, Cipolla, Aglio e Scalogno, Vino rosso, Ceci e Pisellini, Tonno, Maionese

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.