Stranezze di città, nel parco Palatucci Alessandrino Tor Tre Teste

Abbiamo ricevuto un invito da parte dell’Associazione ODV Volontari Per L’Ambiente a partecipare al Terzo Tavolo Tematico su: Mobilità e Pianificazione Territoriale.

L’incontro, a cui non abbiamo potuto partecipare, si è tenuto il 29 aprile 2026 alle ore 19,15 presso il Centro Sales a via del Pergolato 67.

Abbiamo anche ricevuto dall’Associazione ODV Volontari Per L’Ambiente Roma Est questo manifesto che è affisso nel parco.

Semplice sintetico ma chiaro, che di seguito riportiamo:

“La ODV volontari per l’ambiente Roma Est odv con questo programma di eventi settimanali, nell’ambito dell’Unione Associativa degli abitanti attivi dell’Alessandrino e di Tor Tre Teste, nel Patto di collaborazione con l’Assessorato Tutela Ambientale di Roma Capitale per il Parco Palatucci, cerchiamo di favorire e facilitare il senso di appartenenza alla comunità degli abitanti.

Si cerca attraverso la cura, la salvaguardia e la Valorizzazione dell’ambiente in cui viviamo attraverso la solidarietà, la cultura, l’arte, lo sport, la solidarietà sociale e le attività educative di contrastare la diffidenza, la solitudine, la povertà educativa.

Questo impegno, non semplice da affrontare ha l’obiettivo di difendere gli spazi del territorio democratici, costituzionali e culturali alla comunità abitante, resi sempre più difficili per le norme della leggi restrittive delle libertà di espressione ed amministrative che impongono i costi economici spesso non sostenibili per i cittadini attivi e le associazioni di base per svolgere le attività in piena indipendenza e libertà di espressione nei contenuti e nelle metodologie .

Per questo riteniamo molto importante che il V municipio e l’assessorato Tutela Ambientale ha concesso le autorizzazioni di una piccola area del parco per tutti questi venerdì per una giornata in cui la nostra comunità ha l’opportunità di riconoscerci e attivarsi per migliorare la qualità della vita a partire dal dialogo”.

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