Stranezze di città, “Salute e Benessere Openday”

L’Associazione R.I.T.A. Il Bello della Malattia ha presentato sabato 18 aprile 2026 L’ABITO FA IL MONACO, come prendersi cura di se a livello medico, mentale ed estetico.

Abitare a Roma nell’occasione, presso il Centro Culturale Lepetit a Tor Tre Teste, ha incontrato ed intervistato le fondatrici dell’Associazione R.I.T.A. (Rinascere Insieme con Tanto Amore) Barbara Rizzato, Azzurra Paternò e Eleonora Tacchi all’Openday “Salute e Benessere”.

L’Associazione R.I.T.A ha un compito affascinante, perché si occupa di un approccio olistico alla persona, dove il benessere fisico, psicologico e l’armonia estetica si fondono.

​Il denominatore comune di queste attività, apparentemente distanti, è la cura di sé e la ricerca di una nuova consapevolezza.

L’Associazione R.I.T.A ha scelto di guardare alla persona non come a un insieme di bisogni separati, ma come a un organismo complesso in cerca di equilibrio.

Dalla salute delle arterie all’ordine nelle proprie stanze, fino alla scoperta dei colori che ci valorizzano e al sostegno psicologico del Medical Coaching.

​Il segreto di R.I.T.A. (Rinascere Insieme con Tanto Amore) sembra essere la visione del “Rinascere“.

​L’Ecografia TSA (Tronchi Sovra-Aortici) rappresenta la ”Prevenzione”: proteggere la salute biologica, che è la base per poter “Rinascere“.

​Armocromia e Decluttering rappresentano la ”Dimensione Esterna”: riorganizzare lo spazio e l’immagine per riflettere un nuovo sé interiore.

​Medical Coaching rappresenta la ”Dimensione Interna”: il supporto strategico per superare un momento difficile o una patologia, trovando la motivazione per il cambiamento.

Barbara Rizzato, Azzurra Paternò e Eleonora Tacchi aiutano a scoprire cosa significa (Rinascere Insieme con Tanto Amore).

L’anima di R.I.T.A.

Abitare a Roma: “Il vostro nome è molto forte: “Rinascere insieme con tanto amore”. Qual è la storia o l’episodio che meglio rappresenta questa vostra filosofia di accoglienza?”

Associazione R.I.T.A: “Il riordino dell’armadio di R.I.T.A. Il Bello della Malattia racchiude le iniziali dei nomi dei nostri genitori che non ci sono più, un legame che parla di come è possibile trasformare il dolore in amore. Sapendo, se vogliamo, che qualcosa resterà e che potrà rinascere in qualcos’altro di bello. Lenire il dolore con l’amore”.

Prevenzione

Abitare A Roma:”Molte persone temono gli esami medici. In che modo R.I.T.A. rende lo screening TSA un atto di cura e amore verso se stessi, piuttosto che una procedura ansiogena?”

Associazione R.I.T.A: “La cura verso noi stessi è doverosa, questo è il messaggio che vogliamo diffondere. Dobbiamo augurare a noi stessi di stare bene, essere persone migliori di noi stessi, per fare del bene agli altri. L’ansia c’è ed è giusto, come la paura, ma deve essere circoscritta in quel determinato momento.

R.I.T.A si propone di essere un ponte tra il paziente e il personale sanitario, un ponte verso la comunicazione. Il medico deve tornare ad appropriarsi di quel ruolo che ha un po dimenticato, un medico che comunica con il paziente acquisisce autorevolezza ed il paziente diventa attivo per aiutarsi nel percorso di guarigione.

Abitare A Roma: “Se parliamo di prevenzione, potete raccontare l’impatto positivo che avete visto nella vita delle persone dopo uno screening andato bene o un percorso completato”.

Associazione R.I.T.A: “In epoca Covid abbiamo organizzato un bellissimo evento: medici in camper, dove le sale di aspetto sono diventate case di affetto. Abbiamo organizzato “oncologia e bellezza” .

Abbiamo realizzato “il sogno” affittando tramite uno sponsor un camper cinematografico, l’abbiamo parcheggiato in uno spiazzo che ci è stato messo a disposizione da una chiesa, abbiamo messo su la musica molecolare di Emiliano Toso, abbiamo ingaggiato dei medici per effettuare degli screening e ci siamo accordati con una struttura del territorio per poter bypassare le liste di attesa.

C’è stato il caso di una donna asiatica che è stata posta a controlli medici, che hanno evidenziato la necessità di indagare con urgenza. Lo screening immediato nella struttura del territorio ha fatto si che la problematica emersa fosse curata con immediatezza”.

Armocromia e Decluttering

Abitare A Roma: “Spesso vediamo l’armocromia e il decluttering come servizi di moda. Qual è invece il loro valore terapeutico nel vostro percorso di rinascita?”

Associazione R.I.T.A: Ambedue hanno la funzione di coadiuvare e aiutare a creare lo stato d’animo positivo per affrontare determinati momenti difficili. Noi facciamo in modo che la persona dica a se stessa che gli strumenti per farcela li ha, che può tirarsi su, che può affrontare la giornata in modo più intelligente.

L’armocromia è usata anche in certi ospedali, ho visto in un reparto che le pareti erano arancioni, il colore del benessere, e i dettagli verde acqua, colore della calma e tranquiliità. I colori hanno un significato emotivo e possono scaturire in noi delle emozioni. L’Armocromia è una scienza che negli ultimi anni si è diffusa tantissimo.

Abitare A Roma: Il decluttering (eliminare il superfluo) può essere una metafora per lasciare andare vecchi pesi emotivi?

Associazione R.I.T.A: Il decluttering è leggerezza, e’ liberarsi del superfluo, delle zavorre. Un vestito indossato può portare gioia? Si può essere essere comodi nell’indossarlo? Un vestito non portato con gioia o non indossato comodamente può significare vivere anche un situazione scomoda?.

La via di uscita c’è, ma per abitudine o pigrizia non la percorriamo, non siamo alberi e ci possiamo spostare quando lo vogliamo.

Una guida è però importante se i passaggi non siamo in grado di farli in autonomia o ci sentiamo soli e scoraggiati. Una persona competente può fornire le indicazioni e il supporto per fare un passo alla volta e iniziare a ……ricevere il nuovo”.

Medical Coaching

Abitare A Roma: “Il Medical Coaching è la chiave di volta. Come si interfaccia questo supporto con le altre attività dell’associazione per aiutare chi sta attraversando una fase delicata della propria vita?”

Associazione R.I.T.A: “Il Medical Coaching è un supporto psico emotivo, è un allenamento mentale che serve a massimizzare l’esito delle cure. Chiaramente fare prevenzione con un giusto atteggiamento mentale ti aiuta a fare pulizia, ne abbiamo parlato prima, ed evita quella intossicazione che può portare la malattia a trovare il terreno fertile per svilupparsi.

Quando la patologia si è già sviluppata il Medical Coaching si rende parte attiva nel processo di guarigione”.

Prossimo appuntamento in programma sabato 16 maggio 2026, sempre presso il Centro Culturale Lepetit per la GIORNATA DELLA SALUTE E BENESSERE

Le attività saranno svolte da:

Barbara Rizzato: Ecografia TSA per screening ictus

Eleonora Tacchia: Armocromia / Decluttering

Azzurra Paternò: Illustrazione attività Medical Coaching

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.