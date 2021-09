Straordinario successo della XXXII edizione di L’Arte nel Portico

La XXXII edizione di L’Arte nel Portico svoltasi nei giorni 23-24.25.26 settembre 2021 in viale Franceschini angolo via M. Ruini a Colli Aniene si è confermata si livelli di qualità rggiunti nelle scorse edizioni e che ne fanno un fiore all’occhiello del Municipio IV in campo culturale, artistico, letterario, sociale.

Numerosi artisti hanno esposto con successo loro opere lungo i portici di viale Franceschini. Molte le iniziative messe in campo durante la rassegna. Tra queste ne scegliamo alcune tra le più significative

L’informazione locale e Servizi territoriali 35 anni dopo, giovedì 23 settembre era il titolo di un interessante evento che, intervistati da Davide Dionisi (Radio Vaticana), ha visto protagonisti Vincenzo Luciani (Abitare A) ed Enzo Luciani (Abitare A Roma), che hanno fatto il punto dell’informazione (cartacea e on line) sui quartieri periferici nell’ultimo trentennio. e, a loro volta Luigi Polito (Sogester) e Claudio Polito (Dunp) hanno fatto il punto sui cambiamenti intervenuti nello stesso periodo nel settore dei servizi locali.

Come ormai da tradizione la poesia ha avuto uno spazio di rilievo nella manifestazione con il bel reading del 24 settembre dei poeti in romanesco Leone Antenone, Nicoletta Chiaromonte, Renzo Marcuz, Fabio Prasca, Maurizio Rossi, Paolo Emilio Urbanetti.

Il 25 gli applauditissimi intermezzi musicali del Nuovo Coro Popolare diretto dal M°

Paula Gallardo hanno accompagnato il reading dei poeti Anna Maria Curci – Stefania Di Lino – Bruno Lijoi – Vincenzo Luciani – Helene Paraskeva – Cristina Polli – Claudio Porena

Quest’anno il Concorso per il Premio “Virgilio Melandri“ è stato dedicato al Maestro Alfiero Nena, omaggiando le sue opere attraverso i quadri in gara.

L’opera che otterrà più interazioni sarà premiata durante la cerimonia conclusiva mercoledì 29 settembre 2021 presso la sede dell’Associazione Il Foro in via Mozart 19.