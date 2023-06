Stravilla! Bonelli Playground a Villa Bonelli

Terza settimana a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1) del festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica per tutta la famiglia Stravilla! Bonelli Playground a cura dell’Associazione Disambigua APS.

Anche questi giorni si preannunciano ricchissimi di appuntamenti: dagli spettacoli di circo e di teatro ai laboratori creativi e artistici, da piccoli concerti in orario aperitivo ad attività di wellness all’aperto, da workshop sul verde urbano a corsi per la genitorialità, da esplorazioni urbane a giochi e iniziative comunitarie. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per informazioni: 328 5956448 – associazionedisambigua@gmail.com

Si comincia venerdì 30 giugno dalle 16.30 alle 18.00 con “C’è un grande prato verde“, laboratorio comunitario di piantumazione del verde a cura della Cooperativa Il Trattore. L’idea prevede un laboratorio continuativo per costruire una mappatura di specie arboree insieme a un lavoro di storytelling che sarà alla base di tutte le attività del progetto e che culminerà, nella giornata finale del 24 settembre, nella piantumazione di un nuovo prato in modalità condivisa. Il prato sarà uno spazio verde lasciato alla collettività di cui prendersi cura insieme, uno spazio dove ragionare su quanto la natura vada protetta e preservata. Si prosegue (ore 17.00 – 20.00) con il laboratorio per bambini “Il Parco dell’immaginario” a cura dell’Associazione Art Ludik. “Il Parco dell’immaginario” è il luogo dell’immaginario, pubblico e condiviso, itinerante tra gli spazi verdi, dove ogni bambina e ogni bambino può liberare la propria creatività. Adatto da pochi mesi fino ai 13-14 anni, prevede giochi di strada, di movimento e precisione, laboratori d’arte e letture ad alta voce. Alle 18.00 c’è il concerto “Mistery Pacific duo” con Alessandro Russo (chitarra), Francesco Pucci (chitarra e voce). Il duo Manouche/Gipsy Jazz è nato dall’infinito amore per Django Reinhardt e la sua musica. Sabato 1 luglio alle 18.00 c’è lo spettacolo per bambini “Yeah” con Paolo Scannavino e Laura Donzella. Uno spettacolo interattivo dall’inizio alla fine, con la partecipazione del pubblico, magie con giochi di parole si alternano a giocoleria, tavolini volanti prendono il posto dell’Uomo molla. A concludere lo show il numero che ha reso famoso Scannamago: l’uomo palloncino. Domenica 2 luglio alle 18.00 è in scena “Cappuccetto Rosso” con Francesco Picciotti per Divisoperzero. Non è la solita fiaba con la cara bambina che indossa un cappuccio di colore rosso, perché la cara bambina non c’è, o meglio, dovrebbe esserci ma non si trova. La situazione è critica e il narratore non sa cosa narrare, per fortuna un altro personaggio delle fiabe arriva in soccorso: il fratello medio dei Tre Porcellini. Dalle ore 18.30 un nuovo appuntamento con “Giochi al Parco” (formazione e gioco).

Stravilla! Bonelli Playground è fino al 24 settembre a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1 – Roma). Tutti gli eventi sono gratuiti.

Il programma completo è disponibile al link https://www.parcobonelli.it/stra-villa-bonelli-play-ground

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

