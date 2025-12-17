Successo dell’evento sull’olio extravergine di oliva di Planet Solidarietà APS

Pieno successo di partecipazione all’incontro informativo dedicato all’olio extravergine di oliva organizzato da Planet Solidarietà APS, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Aceri e la Fondazione Evooschool, martedì 16 dicembre alle ore 16.30 presso il Centro Anziani Sandro Pertini in via degli Aceri 57 a Roma Centocelle.

L’incontro è stato coordinato dal fondatore, Francesco Figliomeni, ed è stato aperto dai saluti della presidente di Planet Solidarietà, Luisella Di Curzio e del presidente del Centro Anziani Sandro Pertini, Saverio Topazio.

Si è parlato dell’importanza di diffidare dei prezzi troppo bassi, che possono far risparmiare ma non garantiscono un buon prodotto. Sono state approfondite le differenze tra i vari tipi di olio, ad esempio quelli più adatti alla carne o al pesce, e le corrette modalità di conservazione, fondamentali per tutelare la qualità dell’olio e la nostra salute.

Il pubblico è stato poi protagonista di un assaggio collettivo di due diversi tipi di oli, per rendersi conto direttamente di come debbano essere “giudicati” e analizzati attraverso il gusto e l’olfatto più che dalla vista; di non giudicare l’olio assaggiandolo sulla fetta di pane, di escludere assolutamente oli in offerta a 3-4 euro, o in bottiglia trasparente o addirittura di plastica.

Molto apprezzati gli spunti e le riflessioni del giornalista Giuseppe Caporaso, così come le spiegazioni chiare e precise del docente Salvatore Liuzzi della Fondazione Evooschool, che ha aiutato il pubblico a comprendere come fare scelte più consapevoli.

Tantissime sono state anche le domande, segno di grande interesse per un tema che riguarda direttamente la vita di tutti i giorni.

Durante l’incontro si è potuto capire come tutelare la nostra salute, imparando a distinguere un olio buono da uno di scarsa qualità e a fare scelte più consapevoli per la nostra tavola.

C’è stato anche una richiesta-trabocchetto di un partecipante che ha chiesto a Salvatore Liuzzi di giudicare l’olio contenuto in una sua boccetta. (Esame superato brillantemente).

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti gli ospiti che hanno preso parte, in particolare al maresciallo Bonaccorso in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, delegato dal Maggiore Quattrocchi della Compagnia Carabinieri di Tor Tre Teste, a Vincenzo Luciani, editore del giornale Abitare A, accompagnato dal redattore Alessandro Moriconi, e al consigliere del V Municipio Marco Pietrosanti per la loro presenza.

A conclusione dell’incontro, panettone e spumante per lo scambio di auguri.

Complimenti a Planet Solidarietà APS che in più occasioni, come questa, ha dimostrato come informazione, consapevolezza e prevenzione restino al centro del suo impegno.

