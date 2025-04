Suicidio in carcere a Rebibbia: il dolore di chi non ha più voce

Aveva quarant’anni, fragilità psichiche mai curate davvero, e una porta di cella diventata, nella solitudine della notte, il limite estremo della sua esistenza. Così è morto un detenuto nel carcere di Rebibbia, impiccandosi.

È il ventinovesimo suicidio in carcere in Italia dall’inizio dell’anno. Novantaquattro persone in tutto, che nel 2024 hanno deciso di spegnere la propria luce da dietro le sbarre.

Nel giorno in cui la città è ancora attraversata dall’eco della Pasqua, nella Capitale del Giubileo, laddove Papa Francesco ha voluto la Porta Santa proprio a Rebibbia, la resurrezione non arriva per tutti. E non può esserci alcuna rinascita per chi resta prigioniero non solo di quattro mura, ma anche dell’indifferenza.

Lo ricorda con parole taglienti Andrea Catarci, responsabile dell’Ufficio Giubileo delle persone e della partecipazione di Roma Capitale, che invoca un’amnistia ampia per i reati minori, come gesto concreto di umanità e giustizia. «Non possiamo voltare lo sguardo davanti a pezzi della nostra città che sono fatti di sofferenza e in cerca di una seconda possibilità. Rebibbia, Regina Coeli, Casal del Marmo: sono nomi, ma dietro ci sono vite, dolori, speranze interrotte».

Il suicidio ha acceso la miccia di una protesta, che ha preso forma nei locali dell’infermeria del carcere. I detenuti chiedono ciò che dovrebbe essere scontato: ascolto, dignità, cure, alternative.

E chiedono di non essere dimenticati in un sistema che, come denuncia Catarci, «continua ad affollare le carceri in nome di una repressione cieca che punisce uno spinello, un rave, un migrante, senza distinzione».

È un grido che sfonda le mura, quello che viene da Rebibbia. Non è soltanto un appello politico. È la richiesta disperata di una società diversa, che abbia il coraggio di guardare nei suoi angoli più bui. Dove la giustizia non sia vendetta e la detenzione non sia una condanna alla solitudine, ma un’occasione – la più difficile – per rinascere.

«Servono provvedimenti ora», conclude Catarci. Un’amnistia che non sia solo giuridica, ma anche morale. Percorsi esterni, pene alternative, reinserimento. Perché ogni suicidio in carcere non è solo una sconfitta individuale. È il fallimento di un’intera comunità che non ha saputo tendere la mano a chi l’aveva più bisogno.

