Ta.Ri. a Roma, caos “cartelle pazze”: Forza Italia presenta una mozione contro il Comune

A Roma torna il caso delle cosiddette “cartelle pazze” della tassa sui rifiuti. Un’ondata di accertamenti, ritenuti errati o contestabili, finisce ora al centro dello scontro politico in Assemblea Capitolina.

A sollevare la questione è la capogruppo di Forza Italia, Rachele Mussolini, che ha depositato una mozione urgente contro quella che definisce una gestione “vessatoria” della Ta.Ri. da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri.

Accertamenti nel caos: errori e ricorsi

Secondo la denuncia, negli ultimi due anni sarebbero stati inviati centinaia di migliaia di avvisi di pagamento con errori anche gravi: immobili già venduti, utenze duplicate o posizioni non aggiornate.

Una situazione che, oltre a generare disagi per i cittadini, rischia di trasformarsi in un boomerang per il Comune. Le stime parlano di oltre il 70% dei ricorsi persi, con conseguenti spese legali e possibili risarcimenti.

Le criticità del sistema

Nel mirino finisce l’intero meccanismo di riscossione, accusato di inefficienze strutturali:

Nessun confronto preventivo : i contribuenti ricevono direttamente l’accertamento senza possibilità di chiarimenti

Banche dati scollegate : mancanza di comunicazione tra AMA, Catasto, Anagrafe e Agenzia delle Entrate

Percorsi complessi: per ottenere uno sgravio, spesso è necessario affrontare lunghe file agli sportelli

Un sistema che, secondo l’opposizione, finisce per scaricare sui cittadini il peso degli errori amministrativi.

La proposta: cambiare approccio

La mozione presentata punta a una riforma del rapporto tra fisco locale e contribuenti, basata su quattro direttrici:

passare da una logica repressiva a una preventiva, con verifiche prima degli accertamenti

creare un tavolo tecnico tra AMA e le altre banche dati pubbliche

digitalizzare le procedure di autotutela per ottenere sgravi rapidi online

cancellare automaticamente sanzioni e atti palesemente errati

“Situazione fuori controllo”

«La situazione sta precipitando», avverte Mussolini, sottolineando la necessità di ridurre un contenzioso che pesa sia sulle tasche dei cittadini sia sulle casse pubbliche.

Il caso delle cartelle Ta.Ri. apre così nuovamente il fronte politico in Campidoglio, con al centro un tema cruciale: l’equilibrio tra efficienza fiscale e tutela dei contribuenti.

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