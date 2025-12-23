Taglio del nastro per la nuova Casa della Comunità “Bresadola” nel Municipio V

Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato la nuova Casa della Comunità “Bresadola”, un polo sanitario e sociale che promette di cambiare il modo di accedere ai servizi nella zona del Municipio V.

La struttura si aggiunge alle altre due inaugurate lo scorso novembre, “San Felice” in via degli Eucalipti 14 e “La Rustica” in via della Rustica 218, rafforzando l’impegno della Giunta Rocca nel potenziare l’offerta territoriale della sanità laziale.

Grazie a una ristrutturazione costata quasi 1,9 milioni di euro, “Bresadola” non è più un semplice poliambulatorio. Oggi rappresenta un luogo dove sanità e servizi sociali lavorano insieme, offrendo risposte coordinate e continue ai bisogni di salute e benessere della comunità.

Al centro della struttura c’è il Punto Unico di Accesso (PUA), dove operatori sanitari e assistenti sociali accolgono e orientano i cittadini, offrendo supporto sia per esigenze sanitarie sia per questioni socioassistenziali, dalla compilazione della modulistica all’accesso a contributi regionali.

All’interno della Casa della Comunità “Bresadola” sono disponibili numerosi servizi: sportelli polifunzionali CUP, ambulatori specialistici di chirurgia vascolare, ecocardio, ecodoppler, ecografia, otorinolaringoiatria, radiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, fisiatria, geriatria, ginecologia, neurologia, oculistica, ortopedia, urologia e PDTA diabete.

Non mancano il centro prelievi, gli ambulatori infermieristici per screening colon-retto, l’ambulatorio TAO per la terapia anticoagulante orale, le cure primarie, l’Unità di Continuità Assistenziale (UCA), l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), la Centrale Operativa Territoriale-Distrettuale (COT-D5) e, naturalmente, il Punto Unico di Accesso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.