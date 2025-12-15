Talenti Village festeggia 20 anni e regala 1.000 euro in buoni spesa

Talenti Village festeggia il suo ventesimo anniversario. Non un semplice centro commerciale, ma un vero e proprio luogo di aggregazione, un punto di riferimento per il quartiere.

Per celebrare questo straordinario traguardo, fino al 20 dicembre si terrà una serie di iniziative che abbracciano la comunità, tra installazioni, una mostra e una grande festa.

Ma non è tutto! Fino al 18 dicembre è possibile partecipare al concorso che mette in palio ben 1.000 euro in buoni spesa.

Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: celebrare un traguardo che appartiene a tutti. Vent’anni fa Dima Shopping Bufalotta ha iniziato un percorso che, evolvendosi in Talenti Village, ha seguito passo dopo passo la crescita del territorio e delle persone che lo vivono ogni giorno.

Oggi quella storia ritorna al centro, attraverso installazioni interattive e fotografiche dedicate ai temi “la nostra piazza” e “la nostra storia”, che accompagnano i visitatori in un percorso immersivo dal 2005 al 2025.

La piazza diventa così un’area esperienziale capace di intrecciare passato e presente, rendendo omaggio a un luogo che nel tempo ha saputo essere punto d’incontro, rifugio quotidiano, spazio di relazione e testimonianza collettiva, ma anche opportunità di visibilità per moltissimi artisti (musicisti, cantanti, pittori) che qui hanno esposto la propria arte.

L’evento gioca su una doppia anima. Da un lato c’è la memoria: la ricostruzione del Dima Shopping Bufalotta, i ricordi di chi l’ha vissuto e l’identità di un quartiere che lo ha visto trasformarsi insieme a sé stesso.

Dall’altro c’è il presente e il futuro: un linguaggio contemporaneo che parla ai giovani e alle nuove tendenze, ai social, alla creatività di oggi. Il risultato è una festa intergenerazionale in cui chi conosce il centro da vent’anni e chi lo frequenta da poco si ritrovano parte della stessa storia.

Un ruolo centrale è affidato alla mostra “Dal Dima Shopping Bufalotta a Talenti Village”, che ripercorre attraverso fotografie d’archivio evoluzioni, cambiamenti e momenti iconici. Accanto a questa, il Muro dei Ricordi accoglierà i disegni realizzati dagli alunni di una scuola primaria del quartiere, chiamati a immaginare “20 Natali insieme al Talenti”.

Alla stessa classe sarà dedicato un momento speciale: il 19 dicembre i bambini potranno esibirsi in una recita natalizia all’interno del centro, riaffermando così il legame tra Talenti Village e le nuove generazioni che lo vivono con spontaneità e entusiasmo.

Il gran finale è atteso per il 20 dicembre, quando la piazza ospiterà una grande festa pomeridiana animata da Dimensione Suono Roma. Musiche che attraversano i due decenni, momenti comici, racconti e testimonianze costruiranno una celebrazione corale della piazza come cuore pulsante del quartiere: uno spazio che ha affrontato anni complessi ma che, grazie al sostegno della comunità, è tornato a splendere e a confermare la sua funzione di luogo di incontro, dialogo e condivisione tra generazioni.

La celebrazione si chiuderà con il taglio di una torta dedicata ai vent’anni del centro, momento simbolico che rappresenta la volontà di continuare a crescere insieme a chi lo vive quotidianamente.

“Questo anniversario non è solo una ricorrenza: è un abbraccio al quartiere che ci accompagna da vent’anni e che continua a sceglierci ogni giorno. – Afferma Chiara D’Ippoliti, direttrice di Talenti Village. – Abbiamo voluto creare un evento che parlasse alle persone, che raccontasse la nostra storia ma soprattutto la loro. Talenti Village è una piazza viva, un luogo dove generazioni diverse si incontrano e si riconoscono. Festeggiare insieme questo traguardo significa ribadire il nostro impegno nel continuare a essere uno spazio aperto, inclusivo e profondamente legato alla sua comunità”.

Talenti Village festeggia così non solo un anniversario, ma un’appartenenza. Una piazza che è casa, una comunità che è storia condivisa, una festa che è di tutti.

