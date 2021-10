“Te lo dico in rima” corso online di poesia di Claudio Porena

Claudio Porena, laureato in Glottologia, dottore di ricerca in Storia della lingua italiana, e diplomato in chitarra classica, in qualità di linguista e poeta, offre un corso pratico di poesia, intitolato: Te lo dico in rima.

Il corso si terrà online ogni mercoledì presso l’Uniostia, e dovrebbe partire entro ottobre.

È online, ma ha uno spiccato carattere di laboratorio.

Si tratta essenzialmente di un laboratorio, soprattutto perché vi si faranno molte esercitazioni sia insieme durante la lezione, sia singolarmente nel corso della settimana, ma Porena fornirà anche le nozioni teoriche e l’assistenza pratica – parola per parola, passo dopo passo, per stimolare la creatività individuale nel campo dell’arte poetica, partendo dalle nozioni basilari, per esempio dal computo delle sillabe, fino alla conoscenza dei versi e delle forme della tradizione poetica italiana, primi fra tutti l’endecasillabo e il sonetto. Attenzione, non tanto come scelta espressiva imposta, obbligatoria o definitiva, quanto piuttosto come eccellente banco di prova per sviluppare una solida padronanza degli strumenti specifici di quest’arte letteraria.

Ci sarà la possibilità di scrivere sia in lingua sia in dialetto romanesco, e in questo caso, naturalmente, Porena fornira anche la sua competenza di studioso del romanesco e di poeta romanesco, mettendola a disposizione di tutti coloro che vorranno partecipare.