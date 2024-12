Teatro di Roma, Maurizio Roi è il nuovo direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Roma nella seduta odierna ha approvato a maggioranza la nomina di Maurizio Roi a Direttore generale dello Stabile per il prossimo quinquennio 2024/2029, su proposta del Presidente Francesco Siciliano, come previsto dal nuovo Statuto.

La nomina del Direttore generale determina contestualmente il conferimento dell’incarico di Direttore artistico a Luca De Fusco, nominato all’unanimità per il quinquennio 2024/2029, in coerenza con il modello di governance duale di cui la Fondazione si è dotata, secondo la normativa prevista dal nuovo Decreto Ministeriale per lo Spettacolo dal vivo e a seguito della riforma statutaria realizzata con il concorso di Roma Capitale, assieme alla Regione Lazio e al Ministero della Cultura.

Un modello gestionale al servizio di un’operatività articolata e organica che distingue da una parte la figura del Direttore generale – che predispone, in accordo col direttore artistico, piani di bilancio e di budget secondo la sostenibilità economica e finanziaria, adempiendo agli obblighi contabili e provvedendo alla gestione del personale amministrativo – dall’altra quella del Direttore artistico, che disegna il programma culturale pluriennale e annuale operando con autonomia finanziaria, nei limiti del budget deliberato dal Cda.

