Teatro Sala Umberto, arriva la fine del contratto: Invimit apre la selezione per il nuovo conduttore

Il Teatro “Sala Umberto”, uno dei luoghi storici dello spettacolo romano, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

Invimit SGR SpA, la società interamente detenuta dal MEF che gestisce il patrimonio immobiliare pubblico, ha reso noto di aver ricevuto un’offerta per la locazione del teatro al canone annuo di 67.500 euro oltre oneri.

La pubblicazione dell’offerta ha un chiaro obiettivo di trasparenza e imparzialità: eventuali proposte migliorative possono essere presentate fino alle 12 del 16 febbraio 2026, e saranno valutate sulla base di criteri di congruità economica e compatibilità con il vincolo culturale vigente per attività di pubblico spettacolo.

Il contratto attuale scade a fine anno e il futuro accordo avrà una durata di 9 anni senza tacito rinnovo.

Il nuovo conduttore dovrà garantire il pieno rispetto del vincolo culturale, delle autorizzazioni rilasciate, delle norme di sicurezza antincendio e della destinazione d’uso esclusivamente teatrale, oltre agli obblighi economici e alla corretta custodia del bene.

La Sala Umberto è un gioiello architettonico di Roma: edificata tra il 1867 e il 1871 su progetto di Andrea Busiri Vici, inaugurata nel 1882 come sala concerto e ampliata nel 1890 dall’architetto Giulio Podesti.

Nel corso del Novecento ha alternato spettacoli teatrali, cinematografici e varietà, tornando stabilmente alla funzione teatrale nel 2002. Oggi la sala occupa circa 2.000 mq lordi e può ospitare circa 250 spettatori.

