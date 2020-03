Techno@Home, on line per bambini e famiglie

Anche questa settimana bambini e famiglie potranno giocare e divertirsi da casa con le sfide creative, ludiche e scientifiche a distanza di Techno@Home, l’iniziativa digital proposta da Technotown, lo spazio per bambini e ragazzi dedicato alla creatività e alla scienza dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Attraverso una fruizione nuova, innovativa ed interattiva delle sue attività, sfruttando il sito web e i social, Technotown vuole offrire a tutti coloro che in questo momento particolare devono rimanere in casa, momenti quotidiani di svago e divertimento creativo, occasioni di collaborazione e condivisione in famiglia o a distanza. Durante lo svolgimento delle sfide si creano infatti molte interazioni come nonni, parenti e amici che entrano attivamente nel gioco, oppure che commentano, votano e giudicano le creazioni di amici, nipoti o parenti distanti.

Per partecipare basta collegarsi al sito di www.technotown.it e scegliere una delle sfide in calendario. Per quelle in partenza viene mostrato un apposito countdown, così che tutti possano collegarsi alla stessa ora e iniziare la sfida. Si gioca con gli oggetti che si ha a portata di mano utilizzando la fantasia, la logica e la creatività. Scaduto il tempo a disposizione, ogni squadra potrà mandare la foto della propria creazione all’indirizzo e-mail lab@technotown.it e ottenere così un primo punteggio per entrare nella Hall of Fame, la pagina del sito dedicata ai vincitori. Il punteggio iniziale potrà poi essere incrementato con altri extrapunti in base ai like che le foto delle proprie creazioni riceveranno sui canali social Facebook, Instagram e Twitter di Technotown.

Oltre alla programmazione delle sfide creative, lo staff di Technotown posta quotidianamente sul sito web e sui canali social anche una serie di curiosità storico-scientifiche, approfondimenti, insieme a brevi tutorial e livestreaming per realizzare degli oggetti. Diverse le rubriche attive come I racconti dello zio Gab – Innovatori&Inventori che racconta la storia di uomini e donne che hanno reso importante il nostro Paese nel mondo con la loro genialità. Oppure Impronte sonore a cura di Gianluca il musicista, dedicata al mondo dei suoni; e ancora Creazioni Lego a cura di Michela la Lego trainer che suggerisce oggetti da costruire con i mattoncini e Spazio@Igreen di Francesca la biologa con diversi consigli “naturali”.

Dal 18 marzo, giorno in cui sono partite le attività digital, ad oggi si sono cimentate nelle diverse sfide oltre 270 squadre, tra singoli e famiglie. Il sito web di Technotown ha registrato più di 13191 visualizzazioni, di cui il 76,3% da parte di nuovi utenti. La maggior parte è risultata proveniente dall’area italiana con una forte predominanza di Roma, ma ci sono stati anche utenti da Milano e dalle aree di Bari, Firenze, Napoli e Torino, oltre a 180 accessi dagli Stati Uniti e altri ancora da Spagna, Germania, Svizzera, Francia, Olanda e Ucraina. Questa settimana abbiamo avuto squadre anche dalla Grecia dalla Spagna e dagli Stati Uniti di famiglie italiane all’estero.

Attività proposte dal 31 marzo al 5 aprile:

Invenzioni, Tecnologie, Opere

Paesaggi Sonori

Asciugamani D’autore

Legocreations

Lenzuolostyle

Art@Home

Fumetti

Ufficio Brevetti

Info

Technotown Via Lazzaro Spallanzani, 1/a (Villino Medioevale – Villa Torlonia) Roma

Per il progetto Techno@Home

www.technotown.it – lab@technotown.it