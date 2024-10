Tecnologia avanzata: Risonanza Magnetica 3 Tesla con BioMatrix alla Clinica Nuova Villa Claudia

La diagnostica medica compie un balzo in avanti con l’introduzione di una tecnologia rivoluzionaria per esami non invasivi, in grado di offrire immagini di qualità superiore in tempi più rapidi.

Lunedì 7 ottobre, alla Clinica Nuova Villa Claudia, in via Flaminia Nuova 280, è stata presentata la nuova Risonanza Magnetica Magnetom Lumina 3 Tesla con tecnologia BioMatrix.

All’evento ha partecipato anche il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sottolineando l’importanza di questa nuova tecnologia per il sistema sanitario regionale.

Questa risonanza magnetica di ultima generazione rappresenta una vera e propria svolta nel campo della diagnostica. Con i suoi 3 Tesla di potenza, il sistema è in grado di produrre immagini di altissima precisione, offrendo una diagnosi più accurata anche nei casi clinici più complessi.

Grazie alla tecnologia BioMatrix, la risonanza si adatta perfettamente all’anatomia del paziente, ottimizzando ogni esame, senza compromettere il comfort del paziente.

Un aspetto innovativo di questa risonanza è la presenza di un sistema di intrattenimento audio e video, insieme a sequenze silenziose che riducono i fastidi legati alla claustrofobia e al rumore tipico delle macchine tradizionali.

Questo rende l’esperienza dell’esame molto più tollerabile e rilassante, un vantaggio significativo per tutti i pazienti, specialmente quelli che soffrono di ansia durante procedure diagnostiche.

La nuova Magnetom Lumina 3 Tesla è particolarmente indicata per lo studio dettagliato dell’encefalo, della colonna vertebrale, dei tessuti molli delle articolazioni, della prostata e dei vasi sanguigni.

Grazie all’utilizzo di avanzati algoritmi di intelligenza artificiale, il flusso di lavoro è notevolmente più veloce, garantendo esami più rapidi e risultati diagnostici di qualità superiore. I principali ambiti di utilizzo includono neurologia, neurochirurgia, senologia, urologia e cardiologia, coprendo così un vasto spettro di esigenze cliniche.

Il Presidente Francesco Rocca ha elogiato la collaborazione tra pubblico e privato durante l’inaugurazione, dichiarando: “Oggi segniamo un importante passo avanti nella qualità delle cure offerte a chi si affida a questa struttura.

Grazie all’impegno condiviso, possiamo garantire che le Asl dispongano dei mezzi necessari per rispondere efficacemente alle esigenze della popolazione, ricorrendo al privato quando necessario.”

La risonanza magnetica rappresenta uno degli esami radiologici più avanzati e sicuri disponibili oggi. Utilizzando i campi magnetici per ottenere immagini dettagliate del corpo umano, consente di visualizzare in modo approfondito organi e tessuti senza ricorrere a interventi chirurgici o esposizione a radiazioni ionizzanti.

Questa nuova tecnologia è essenziale per la diagnosi di patologie del sistema nervoso centrale, dell’apparato muscolo-scheletrico e di numerosi altri distretti anatomici, fornendo un’indagine sicura, precisa e non invasiva.

