Tensostrutture e assistenza sanitaria: il progetto di Roma Capitale e Asl Roma 1

C’è chi entra per una visita, ma ne esce con un sorriso. C’è chi si siede su una sedia pieghevole, stringendo il giubbotto sul petto, e viene accolto da uno sguardo umano, prima ancora che da un fonendoscopio.

È il nuovo volto dell’accoglienza a Roma: nei rifugi d’emergenza allestiti per il Giubileo, arrivano ora anche i medici e gli infermieri.

Non solo pasti caldi e letti per la notte: nelle tensostrutture distribuite tra Ostiense, San Lorenzo e San Pietro, si prende in carico anche la salute di chi non ha più nulla.

Il progetto – nato dalla collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche sociali di Roma Capitale e la Asl Roma 1 – porta la sanità nei margini, là dove spesso non arriva nemmeno la speranza. Medici e infermieri entrano negli spazi condivisi, allestiscono piccoli ambulatori mobili, ascoltano, visitano, annotano.

Un primo screening per capire le condizioni di salute degli ospiti, poi visite periodiche e percorsi di assistenza dedicati. A breve, il servizio sarà attivo anche nella struttura di Tiburtina.

«Garantire cure mediche a chi vive ai margini è un traguardo che ci riempie d’orgoglio», afferma il sindaco Roberto Gualtieri. «Questa è l’idea di Giubileo che vogliamo: non solo infrastrutture e grandi eventi, ma attenzione concreta verso le fragilità. Un modello d’accoglienza che può diventare permanente».

Per molti ospiti, la visita è un evento quasi inaspettato. Un gesto che cura più del corpo. Lo racconta con voce rotta A.N., anziano accolto nella tensostruttura di via delle Fornaci: «È stata una festa più che una visita medica. Grazie!».

Barbara Funari, assessora alle Politiche sociali, conferma l’emozione con cui il servizio è stato accolto: «Stiamo intervenendo dove c’è bisogno, in modo concreto. I medici della Asl Roma 1 stanno facendo un lavoro straordinario, con competenza e cuore. Dopo i primi screening, definiremo insieme i percorsi per ciascun paziente».

A sottolineare l’impegno anche Elisa Gullino, direttrice del Distretto 1 della Asl Roma 1: «I nostri operatori sono in prima linea, in orario di servizio, mossi dalla volontà di ridare dignità e attenzione a chi troppo spesso viene ignorato. Ogni paziente sarà seguito con un piano individuale di cure, perché nessuno sia lasciato indietro».

