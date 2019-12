The Gravity Between in scena Teatro Basilica

The Gravity Between

di e con Jacqueline Bulnes

e con Mark Bernstein, Frances Samson, Niklas Emborg Gjersøe, Michele De Girolamo, Stefano Vona Bianchini, Giuseppe Sangiorgi, Giulio Forges Davanzati

musiche di Niklas Emborg Gjersøe

Teatro Basilica

dal 18 al 22 dicembre 2019

The Gravity Between è una performance suddivisa in tre quadri per le coreografie di Jacqueline Bulnes, ex solista della Martha Graham dance company e della Jose Limón Dance company di New York, con le musiche dal vivo del compositore danese Niklas Emborg Gjersøe. La performance include artisti provenienti da: Stati Uniti, Danimarca, Canada ed Italia, affrontando il tema della connessione tra esseri umani da una parte all’altra della terra attraverso gli oceani. Frutto di un’ispirazione nata tra Niklas e Jacqueline durante il loro primo incontro a New York nell’aprile 2018 quando i due artisti decidono di costruire un lavoro riguardante la spinta gravitazionale, la stessa energia che ha reso possibile la loro conoscenza, The Gravity Between esplora l’idea del processo creativo a lunga distanza, tanto che gli artisti hanno creato il loro lavoro separatamente nei rispettivi paesi di provenienza (USA, Danimarca, Italia) prima di incontrarsi sul palco. Attraverso il tema della gravità la performance esplora luogo, tempo e spazio per l’improvvisazione su musica dal vivo.

In aggiunta alla performance Jacqueline Bulnes offre anche un Master laboratorio di tecnica Graham, Limón e Teatro Danza a scuole e conservatori locali.

Jacqueline Bulnes

Danzatrice, coreografa, regista, attualmente sponsorizzata dalla New York Live Arts Foundation. Nasce a Miami, Florida e danza in qualità di solista con la Martha Graham Company e la Jose Limon Dance Company a New York. Jacqueline ha curato le coreografie per il “Festival Scintille”- Asti, “Cupar Arts Festival”- Scozia, “Torino Fringe Festival”- Torino, ‘Odeon Theatre’ – Danimarca, ‘SDMK Theatre’ – Danimarca, ‘Rambert Studio’ – Londra, ‘Chez Bushwick’ – New York, e “Nuvu Festival”- New York. In Italia ha curato i movimenti per gli spettacoli “Finis Terrae”, “Passio Hominis”, e “Falstaff e il suo Servo”, diretti da Antonio Calenda. Jacqueline è ballerina protagonista nel video musicale ‘After sun’ di Bill Laurence (vincitore di un Academy Award) ed è attrice/performer protagonista nel film ‘Proserpina’ di F. Tocchella (in preparazione). Come video musicali ha diretto e coreografato: ‘I’m not Through music video’ per la popolare band “OK GO” promosso dalla Saatchi and Saatchi; e ‘Brutal Love’ per la “Green Day Music Video challenge”, video rientrato tra i cinque finalisti della competizione. Nel 2019 Jacqueline è stata solista dello spettacolo NIGHT OF 100 SOLOS per il Festival del centenario di Merce Cunningham al BAM Opera House a Brooklyn, NY.

Teatro Basilica

Piazza Porta S. Giovanni, 10

ROMA (RM)

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino