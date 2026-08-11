Todomodo, appello ai lettori: raccolta fondi per salvare la libreria di via Bellegra

Un punto di riferimento per gli amanti della lettura, un rifugio per gli studenti universitari in cerca di concentrazione e un piccolo polo sociale dove scambiarsi idee davanti a un caffè.

La libreria indipendente Todomodo, incastonata al civico 46 di via Bellegra nel cuore del quartiere Prenestino-Labicano, è da anni un’oasi di resistenza culturale nella periferia della Capitale.

Ma per continuare a garantire i suoi servizi, organizzare presentazioni di libri e offrire uno spazio d’incontro aperto alla comunità, la struttura ha ora bisogno del sostegno economico dei propri lettori e dei cittadini.

È stata infatti lanciata in questi giorni una campagna di crowdfunding popolare con un obiettivo preciso: raccogliere i fondi necessari per eseguire interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale divenuti oramai indifferibili.

Riparazioni urgenti e nuovi spazi per i lettori anche d’inverno

Le risorse che verranno mobilitate attraverso la sottoscrizione pubblica serviranno a finanziare una serie di cantieri prioritari per la vivibilità e l’agibilità dell’immobile:

Igiene e servizi: la riparazione e rimessa in funzione del bagno interno della libreria, fuori servizio da diverso tempo;

Corte esterna ed elettricità: la posa di un nuovo impianto elettrico a norma dedicato allo spazio all’aperto, indispensabile per connettere PC e illuminare la corte;

Zona studio invernale: la copertura parziale del cortile esterno, un intervento pensato per riparare gli studenti dalle intemperie e consentire l’utilizzo dello spazio studio anche nei mesi più freddi dell’anno.

Un presidio sociale da difendere

In un panorama urbano in cui le librerie di quartiere sono sempre più stritolate dai giganti dell’e-commerce e dalle grandi catene di distribuzione, Todomodo ha saputo ritagliarsi un ruolo di presidio culturale fondamentale per la periferia est di Roma, affiancando alla vendita dei volumi una ricca programmazione di incontri, presentazioni editoriali ed mostre d’arte.

Le donazioni possono essere effettuate direttamente online sulla pagina della piattaforma di crowdfunding dedicata al progetto, oppure recandosi direttamente presso i locali di via Bellegra 46.

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