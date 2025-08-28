Tor Bella Monaca, sgomberati due immobili occupati abusivamente: arrestato 21enne per spaccio

Operazione ad alta tensione a Tor Bella Monaca, dove la Polizia Locale di Roma Capitale, insieme alla Polizia di Stato, ha messo a segno un nuovo colpo contro l’illegalità diffusa nel quartiere.

Nel mirino due immobili di proprietà comunale in via dell’Archeologia 241, occupati abusivamente e trasformati in covi di irregolarità.

Durante lo sgombero, gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) e del VI Gruppo Torri, supportati dalle volanti del Distretto Casilino, hanno identificato un 20enne albanese, denunciato per occupazione abusiva e furto di energia elettrica.

Ma il vero colpo è arrivato con il controllo su un 21enne romeno: oltre agli stessi reati legati all’occupazione, il giovane è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga.

Nella sua disponibilità, infatti, i caschi bianchi hanno trovato 15 dosi di cocaina pronte alla vendita, 3 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi, oltre a 10mila euro in contanti e al kit completo per il confezionamento.

Gli alloggi, messi in sicurezza dopo l’intervento, sono stati riconsegnati al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative per la successiva assegnazione agli aventi diritto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.